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Dia do Café: bebida pode ir além do docinho e bolo de fubá; veja como harmonizar

Confira opções para celebrar a data Internacional, nesta quinta-feira, 1º, em Salvador

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Dia Internacional do Café é celebrado nesta quinta-feira, 1º
Dia Internacional do Café é celebrado nesta quinta-feira, 1º - Foto: Reprodução/Magnific

Quando você faz uma pausa no meio de um dia corrido para tomar um café, qual é o primeiro acompanhamento que vem à mente: um brigadeiro, um pedaço de bolo de fubá ou talvez um biscoito?

Embora a tradicional bebida seja frequentemente associada a doces, o café pode combinar com uma variedade de alimentos. A escolha depende, entre outros fatores, do seu tipo e de suas características sensoriais.

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O Dia Internacional do Café é celebrado nesta quinta-feira (). Para baristas, entender aspectos como aroma, gosto, textura, corpo e temperatura é um dos caminhos para encontrar combinações que valorizem tanto a bebida quanto o alimento.

Como funciona a harmonização com café?

Segundo a barista Julia Nasr ao Estadão, uma das formas de compreender a harmonização é separar as diferentes sensações percebidas durante o consumo de um alimento ou bebida.

A harmonização pode ocorrer, principalmente, por semelhança ou por contraste. No primeiro caso, características parecidas entre o café e o alimento são reforçadas. Um café com notas de chocolate, por exemplo, pode ser combinado com uma sobremesa à base de chocolate.

Já um café com acidez mais marcante pode acompanhar um croissant, ajudando a contrabalançar a gordura do alimento.

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Café especial vai além das sobremesas

A variedade dos cafés especiais brasileiros amplia as possibilidades de harmonização. Segundo Julia, é possível encontrar bebidas com doçura natural, diferentes níveis de acidez e notas sensoriais que lembram castanhas, nibs de cacau, frutas e especiarias.

Por isso, o café não precisa ficar restrito ao tradicional acompanhamento de doces. Entre as possibilidades está a combinação com chocolate mais intenso.

Embora café e chocolate sejam uma dupla conhecida, Julia sugere experimentar a harmonização pelo contraste. Como muitos cafés especiais apresentam doçura natural, um chocolate com 70% de cacau pode criar um equilíbrio maior entre os sabores.

Café com queijos

Outra sugestão, desta vez da barista Nadia Nasr, é combinar queijos azuis e maturados com cafés de maior acidez, corpo e características frutadas.

Para uma pausa no fim da tarde, a indicação é apostar em cafés com perfil mais doce e notas de chocolate, acompanhados de bolo de milho ou de fubá. A combinação reúne sabores que podem criar uma experiência mais aconchegante.

Café e leite também entram na lista

Outra combinação clássica é a do café com leite. A dupla aparece tanto no preparo doméstico, como no tradicional café coado com leite, quanto em bebidas servidas em cafeterias.

Cappuccino, latte e flat white são alguns dos exemplos mais conhecidos. Entre eles, Julia destaca o cortado como uma opção que proporciona equilíbrio entre os dois ingredientes, devido à menor quantidade de leite e à proporção utilizada na bebida.

Café Macchiato
Café Macchiato - Foto: Reprodução/Magnific

Saiba onde celebrar o Dia do Café em Salvador

E aí, bateu aquela vontade de tomar um café no seu principal dia? Em Salvador, existem boas opções para celebrar a data e, por não, apostar em outras harmonizações para a bebida. O portal A TARDE separou algumas para você. Confira:

Casa Ópera

Localizado na Pituba, o espaço, apesar dos poucos lugares, tem uma boa comida. Para os amantes de chocolate, o local é uma verdadeira tentação de opções.

Preta Cat Café

No tradicional bairro Rio Vermelho, o Preta Cat Café também tem como destaque, além das comidas e atendimento, um espaço nos fundos do estabelecimento para adotar gatos.

Empório Coisas de Minas

Localizado no Stiep, o local traz um pouquinho de Minas Gerais para Salvador. Por lá, entre as recomendações, estão os combos de pão de queijo recheado.

Casaria

Representante do Centro Histórico nesta lista, o Casaria, ainda que funcione também como restaurante, possui boas opções de café da manhã.

Seven Wonder

Entre os diversos espaços da cafeteira na capital baiana, um deles se destaca: a unidade que fica em frente ao Cristo da Barra. Além do espaço climatizado e da área externa, possui vista para o mar. Tem opções de comida vegana, sem glúten, sem lactose e protéicas.

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Café Comportamento gastronomia

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