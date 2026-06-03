Estudo revela que cinco minutos de oração reduzem dor e ansiedade

Um estudo conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, revelou que uma sessão de cinco minutos de oração foi associada a uma redução na dor e na ansiedade em pacientes da atenção primária.

O trabalho, publicado na revista científica Annals of Family Medicine, diz que 180 pacientes de uma clínica da família que relatavam dor clinicamente significativa, igual ou acima de 4 numa escala de 0 a 10, foram aleatoriamente divididos em dois grupos após a consulta médica.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O primeiro recebeu cinco minutos de oração intercessória, prática em que uma pessoa treinada faz uma breve oração presencial em favor de outra pessoa, com o seu consentimento, com o objetivo de oferecer apoio espiritual e emocional.

Já o segundo grupo passou por uma sessão de cinco minutos de música suave como controle, ou seja, para comparação dos desfechos. Os pacientes foram acompanhados após duas e seis semanas da consulta.

Oração se mostrou efetiva

No final, os participantes do grupo da oração relataram reduções significativamente maiores da dor imediatamente após a sessão e no acompanhamento de duas semanas em comparação com o grupo da música. Após seis semanas, a diferença não foi estatisticamente significativa.

Além disso, eles apresentaram reduções significativamente maiores nos escores de ansiedade imediatamente após o tratamento, efeito que persistiu após duas e seis semanas da sessão.

Os participantes negros foram os que relataram reduções maiores tanto na dor quanto na ansiedade após a oração.

“A oração intercessória proximal foi segura, eficaz e bem recebida como tratamento complementar para dor e ansiedade. Pode ser um complemento de baixo custo, não farmacológico e eficaz ao cuidado padrão, com relevância particular para populações em situação de vulnerabilidade”, disse a autora principal do estudo Katherine Jacobson, professora de Medicina de Família e Comunitária na Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland.

O coautor do estudo Joshua W. Brown, professor de Ciências Psicológicas e do Cérebro na Universidade de Indiana e diretor e cofundador do Global Medical Research Institute, complementou dizendo que a intervenção de oração foi eficaz independentemente da fé ou da ausência de fé do paciente.