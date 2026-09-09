Geração Z está pulando o banho antes dos encontros? Entenda

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Evitar tomar banho antes de encontros amorosos é uma nova tendência entre os jovens da Geração Z. Nas redes sociais, a prática ganhou força por supostamente preservar os feromônios naturais e, assim, poder aumentar a atração física.

O comportamento, no entanto, encontra resistência quando o assunto é sexo. Segundo pesquisa do site de encontros ysos, a falta de higiene não é considerada atraente pelos brasileiros.

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Ao serem questionados se existe algum receio de que seu parceiro não seja higiênico, 100% dos entrevistados afirmam ter medo e 42,9% relatam sentir “muito medo”.

Brasileiros tomam banho para o encontro?

Com parte dos jovens questionando o hábito, a sexóloga Tamara Zanotelli, explica que existe uma diferença entre valorizar características do corpo e negligenciar a higiene para “aumentar o interesse sexual”.

"É natural que as pessoas sejam atraídas por aspectos sensoriais da outra pessoa, incluindo cheiro, toque e voz. No entanto, isso não significa que a falta de higiene seja desejável ou aumente o interesse sexual. Na prática clínica, percebemos que o asseio continua sendo um dos fatores mais associados à sensação de conforto, segurança e bem-estar durante a intimidade", disse.

Segundo estudos, os sinais químicos podem influenciar na atração humana. No entanto, a Mayumi Sato, CMO do ysos, o comportamento de ‘não tomar banho’ está ligado à busca por autenticidade e não uma rejeição aos hábitos de higiene.

"Os dados sugerem que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com aspectos relacionados ao bem-estar da experiência sexual. Questões como higiene, consentimento, proteção e satisfação da parceria aparecem com muito mais força do que preocupações ligadas apenas à aparência física", afirma.