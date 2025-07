Mosca-de-banheiro pode causar infecção; saiba como afastar

Mosca-de-banheiro - Foto: Reprodução

Se você já percebeu aqueles mosquitinhos pretos rondando o banheiro, principalmente perto dos ralos, saiba que não está sozinho. Eles são conhecidos popularmente como mosca-de-ralo, mosquitinho-do-banheiro ou até mosquito-de-umidade. O nome científico é Clogmia albipunctata.

Esses insetos surgem por conta da umidade e da matéria orgânica que se acumula nos canos, ralos e caixas sifonadas. Eles se alimentam de resíduos, gordura e sujeira que ficam nas tubulações — por isso, mesmo que seu banheiro pareça limpo por fora, eles podem aparecer se o interior dos canos estiver sujo.

Mas a boa notícia é que dá, sim, para se livrar deles e evitar que voltem.

Como acabar com os mosquitinhos do banheiro

Desinfete os ralos: jogue água fervente com vinagre e bicarbonato;

Escove os ralos: retire a tampa e use uma escovinha para remover limo e sujeira;

Use desentupidor líquido: ele elimina a gordura acumulada nas tubulações;

Mantenha o banheiro ventilado: umidade favorece a proliferação;

Coloque telas nos ralos: isso impede que os insetos subam;

Cheque vazamentos: umidade oculta também atrai os insetos;

Faça manutenção semanal: evite acúmulo de cabelo, sabão e sujeira.

Manter o banheiro limpo e ventilado é fundamental | Foto: Freepik/Divulgação

Por que eles surgem?

Umidade constante no banheiro;

Acúmulo de resíduos nos ralos e canos;

Falta de limpeza interna nas tubulações;

Caixa sifonada cheia ou mal higienizada.

Como prevenir de vez:

Limpeza semanal dos ralos;

Evitar deixar água parada;

Manter o ambiente seco e ventilado;

Usar produtos bactericidas ou misturinhas caseiras regularmente.

Infecção no olho

As moscas do banheiro podem ser prejudiciais ao ser humano. Uma influenciadora digital da Serra, na Grande Vitória, viralizou nas redes sociais depois de contar em um vídeo sua experiência sobre uma infecção no olho, causada por uma mosca de banheiro.

No seu relato, Larissa de Jesus dos Santos, de 27 anos, contou que o inseto entrou no olho dela enquanto ela se preparava para tomar banho.

“A mosquinha entrou no meu olho e já saiu. Comecei a sentir uma ardência. Na hora, joguei água, mas, em questão de segundos, começou a inchar muito. Liguei para o meu noivo, que estava trabalhando, pesquisei se havia algum hospital dos olhos e encontrei um em Vitória. Fomos direto para lá”, contou Larissa em vídeo que já chegou a 16 milhões de visualizações.