Muitos banhos pode ser ruim para a saúde? Veja o que diz dermatologia

Banhos excessivos podem ser prejudiciais a saúde - Foto: Reprodução | Freepik

Um dos principais costumes brasileiros é o de tomar banho todos os dias, pelo menos para a maioria da população. Porém, para a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), esse excesso de higiene, somado ao uso de produtos inadequados pode estar sendo prejudicial à saúde.

O Brasil lidera o ranking mundial na frequência de banhos, com uma média de 14 por semana, segundo a World Population Review. Porém essa rotina higiênica e aparentemente saudável, pode na verdade, estar tendo um efeito contrário, piorando a saúde da pele e proteção natural do corpo.

“A pele possui um microbioma natural, uma camada de microrganismos essenciais para sua proteção. O uso indiscriminado de sabonetes, várias vezes ao dia e em todo o corpo, pode remover essa barreira protetora, facilitando infecções, irritações e agravando condições como dermatite e psoríase”, afirma a dermatologista Mayla Carbone, membro da SBD.

Como seria o banho ideal?

A recomendação da Sociedade é de que o uso de sabonete seja exclusivo a áreas com uma maior concentração de suor e bactérias. Porém, no restante do corpo, somente água morna corrente é o suficiente.

“A água muito quente causa o ressecamento imediato e compromete a integridade da camada lipídica, fundamental para a hidratação natural”, disse Mayla Carbone.

Mais um alerta importante que a dermatologista fez é a respeito dos produtos utilizados durante os banhos. Diferentes tipos de peles, como secas, oleosas ou sensíveis, exigem uma atenção diferente a fórmulas, para evitar reações como obstrução dos poros, ardência ou vermelhidão.

Somado a isso, o tempo de banho também afeta a saúde da pele. É recomendado que ele dure no máximo dez minutos, especialmente em dias secos, evitando um dano maior à camada protetora.

“A recomendação de tomar um ou dois banhos por dia é válida, mas sempre com moderação. Pessoas que trabalham em ambientes expostos ou praticam atividades físicas devem manter a higienização frequente”, completa a médica.

Entre alguns dos mitos combatidos pela SBD, é a ideia de que muita espuma é sinônimo de uma limpeza mais efetiva. Porém, de acordo com a dermatologia a realidade pode ser o oposto, já que espuma em excesso pode indicar a presença de surfactantes agressivos que irritam a pele. Produtos com menos espuma, mesmo que geram desconfiança podem ser até mais eficazes.