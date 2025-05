Professor da UFBA cria técnica que aumenta espessura do pênis

Urologista brasileiro criou técnica para deixar pênis mais grosso - Foto: Reprodução | Freepik

O professor Ubirajara Barroso Jr., que leciona na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, criou uma nova técnica para o aumento da espessura do pênis.

O médico apresentou a nova técnica neste domingo, 27, durante o Encontro Anual da Associação Americana de Urologia, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Segundo informações do Estadão, desenvolvida pelo urologista, o procedimento, batizado de 'Dart-Vag', utiliza tecidos do corpo do próprio paciente para alterar a espessura da parte íntima.

Barroso Jr. explica que o procedimento envolve uma combinação entre a pele do escroto e a túnica vaginal, que, apesar do nome, não tem relação com o órgão feminino.

Ele ressalta que o grande diferencial da sua técnica a dos outros procedimentos, como as injeções de ácido hialurônico, está na validade. O Dart-Vag oferece um resultado permanente.

Entenda quem pode passar pelo procedimento

O Dart-Vag foi criado para servir em casos específicos. Ele é indicado para pessoas que apresentam afinamento ou diminuição do pênis.

"Com o envelhecimento ou após cirurgias como a de próstata, o pênis pode começar a encolher. Isso acontece porque o preenchimento dos corpos cavernosos com sangue diminui", detalha Barroso Jr.