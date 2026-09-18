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Nove plantas que afastam energias negativas e aumentam a proteção da sua casa

Espécies como arruda, guiné e espada-de-São-Jorge são ligadas a proteção e purificação do ambiente

Alice Paulilo
Por
Conheça 9 plantas associadas à proteção contra inveja e mau-olhado
Conheça 9 plantas associadas à proteção contra inveja e mau-olhado - Foto: Ilustrativa

Ter plantas em casa pode contribuir para a qualidade do ar, ajudar na decoração e até manter alguns insetos afastados. Mas, para quem acredita na força das energias, elas também podem assumir um significado que vai além desses benefícios.

Em várias crenças e tradições, algumas plantas são associadas à proteção espiritual, à purificação dos ambientes e ao afastamento da inveja e do mau-olhado.

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A prática comum é que elas sejam colocadas na entrada das casas, nas varandas ou na sala para que cumpram o papel de equalizadoras com a chegada ou saída de pessoas.

O portal A TARDE reuniu uma lista com algumas espécies que fazem parte dessas crenças, confira.

Nove plantas para colocar na porta de casa

  • Arruda: esta planta é ligada, principalmente ao afastamento de "energias pesadas" e usada há gerações para desanuviar ambientes carregados;
  • Pimenteira: a fama desta espécie é associada a uma barreira simbólica contra cobiça e inveja. Por ser colorida ela também é usada em diversas decorações.
  • Guiné: indicada para cessar a sensação de estagnação, ela é associada à limpeza energética e à quebra de energias paradas.
  • Comigo-ninguém-pode: o nome é praticamente autoexplicativo. Ela funciona como um guarda de energias negativas e para muitos não pode ser nem tocada, pelo risco de transmitir aquilo que foi absorvido;
  • Manjericão: simboliza purificação e equilíbrio para deixar a energia da casa mais leve;
  • Espada-de-São-Jorge: sem dúvidas uma das mais conhecidas e reverenciadas. De acordo com o esoterismo, suas folhas em forma de lâmina representam força para "cortar" e afastar energias negativas.

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  • Lavanda: associada à tranquilidade, harmonia e limpeza energética. Pode entrar como uma opção ligada mais ao equilíbrio do ambiente do que especificamente à inveja.
  • Alecrim: fácil de reconhecer pelo cheiro, une simbolismo de proteção e alegria, e é ótima escolha para quem quer unir energia boa a uma planta agradável de ter por perto.
  • Hortelã: em algumas tradições, é relacionada à proteção, renovação e atração de boas energias. Além disso, tem o benefício concreto do aroma marcante.
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energia plantas PROTEÇÃO

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