Nove plantas que afastam energias negativas e aumentam a proteção da sua casa

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Ter plantas em casa pode contribuir para a qualidade do ar, ajudar na decoração e até manter alguns insetos afastados. Mas, para quem acredita na força das energias, elas também podem assumir um significado que vai além desses benefícios.

Em várias crenças e tradições, algumas plantas são associadas à proteção espiritual, à purificação dos ambientes e ao afastamento da inveja e do mau-olhado.

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A prática comum é que elas sejam colocadas na entrada das casas, nas varandas ou na sala para que cumpram o papel de equalizadoras com a chegada ou saída de pessoas.

O portal A TARDE reuniu uma lista com algumas espécies que fazem parte dessas crenças, confira.

Nove plantas para colocar na porta de casa

Arruda: esta planta é ligada, principalmente ao afastamento de "energias pesadas" e usada há gerações para desanuviar ambientes carregados;

esta planta é ligada, principalmente ao afastamento de "energias pesadas" e usada há gerações para desanuviar ambientes carregados; Pimenteira: a fama desta espécie é associada a uma barreira simbólica contra cobiça e inveja. Por ser colorida ela também é usada em diversas decorações.

a fama desta espécie é associada a uma barreira simbólica contra cobiça e inveja. Por ser colorida ela também é usada em diversas decorações. Guiné: indicada para cessar a sensação de estagnação, ela é associada à limpeza energética e à quebra de energias paradas.



indicada para cessar a sensação de estagnação, ela é associada à limpeza energética e à quebra de energias paradas. Comigo-ninguém-pode : o nome é praticamente autoexplicativo. Ela funciona como um guarda de energias negativas e para muitos não pode ser nem tocada, pelo risco de transmitir aquilo que foi absorvido;

: o nome é praticamente autoexplicativo. Ela funciona como um guarda de energias negativas e para muitos não pode ser nem tocada, pelo risco de transmitir aquilo que foi absorvido; Manjericão: simboliza purificação e equilíbrio para deixar a energia da casa mais leve;

simboliza purificação e equilíbrio para deixar a energia da casa mais leve; Espada-de-São-Jorge: sem dúvidas uma das mais conhecidas e reverenciadas. De acordo com o esoterismo, suas folhas em forma de lâmina representam força para "cortar" e afastar energias negativas.