Tatuagem removida a laser: saiba para onde vai a tinta no corpo

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Remover uma tatuagem não significa simplesmente apagar o desenho da pele. Durante o tratamento a laser, a tinta é atingida por pulsos de energia que fragmentam os pigmentos em partículas menores. Depois, o próprio organismo participa do processo para retirar parte desse material.

A Hell Tattoo, clínica especializada em remoção de tatuagens em São Paulo, explicou à CNN Brasil que os macrófagos, células do sistema imunológico, têm papel importante nessa etapa. Essas células capturam os fragmentos de tinta e ajudam a transportá-los pelo corpo.

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O caminho da tinta depois do laser

Os pigmentos usados nas tatuagens ficam depositados em camadas da pele. Quando o laser é aplicado, a energia provoca a quebra da tinta em partículas menores, que podem ser identificadas e absorvidas pelos macrófagos.

Essas células fazem parte do sistema de defesa do organismo e atuam na remoção de materiais considerados estranhos. Após englobarem os fragmentos, elas podem conduzi-los pelo sistema linfático.

A rede linfática funciona como uma estrutura de transporte e defesa. Ao longo desse caminho estão os linfonodos, que filtram a linfa e participam da resposta imunológica.

Parte dos resíduos pode ficar retida nessas estruturas ou permanecer armazenada em células. Outra parte é processada e eliminada gradualmente pelo organismo, com participação do fígado e dos rins.

Por isso, o desaparecimento da tatuagem não acontece imediatamente após a sessão. O corpo precisa de tempo para lidar com os fragmentos produzidos pelo laser.

Resultado depende da tinta e da pele

O número de sessões varia de acordo com as características de cada tatuagem. A cor do pigmento, a profundidade da tinta, o tamanho do desenho, a região do corpo e o tipo de equipamento utilizado influenciam o resultado.

A resposta também muda de pessoa para pessoa. Por esse motivo, os especialistas costumam estabelecer intervalos entre as aplicações. O período permite que a pele se recupere e que o organismo continue processando os fragmentos de tinta.

Tatuagens com diferentes cores podem exigir estratégias distintas. Alguns pigmentos respondem melhor ao laser, enquanto outros são mais resistentes e precisam de mais aplicações.

“Homem mais tatuado do Brasil” já removeu desenhos

Leandro Souza, conhecido como o “homem mais tatuado do Brasil”, já passou por mais de cinco sessões de remoção de tatuagens a laser.

O procedimento faz parte de uma mudança na vida do gaúcho, que passou a se dedicar a uma nova carreira como missionário e estudante de Teologia. Os desenhos no rosto estão entre os que começaram a ser retirados.

Leandro também afirmou que a aparência tatuada já dificultou sua busca por emprego. Com o avanço do tratamento, ele relatou que deixou de ser reconhecido à distância.

Segundo o gaúcho, as caveiras que ainda permanecem no rosto só são percebidas quando alguém observa a região de perto.

A remoção, portanto, depende de duas etapas: a ação do laser sobre a tinta e o trabalho contínuo do organismo para processar os fragmentos.