O que gesto de andar com as mãos atrás das costas diz sobre você?

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Pesquisas científicas têm estudado como andar com as mãos cruzadas atrás das costas pode influenciar a percepção das pessoas. Embora seja frequentemente associado à tranquilidade, concentração ou autoridade, a posição das mãos não revela o que uma pessoa está sentindo.

Um estudo publicado na revista científica Lighting Research & Technology analisou as pistas visuais que os pedestres usam para avaliar o quão segura uma situação parece ao encontrarem outras pessoas à noite.

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O que a ciência revela sobre essa posição?

Intitulado “sinais visuais para avaliações interpessoais de pedestres”, o estudo foi conduzido por K. Hamoodh, S. Fotios e C. Cheal e publicado online em novembro de 2022.

Os pesquisadores examinaram como a visibilidade do rosto e das mãos de uma pessoa influenciava a percepção de segurança dos observadores.

Durante o experimento, 44 ​​participantes avaliaram imagens de pessoas que pareciam estar caminhando em ambientes noturnos.

As fotografias mostravam diferentes posições das mãos e graus variados de visibilidade facial. Os participantes foram solicitados a avaliar o quão segura cada situação lhes parecia.

A posição das mãos pode influenciar essas avaliações, segundo os resultados. Em particular, quando as mãos estavam atrás do corpo, os observadores tendiam a perceber a situação como menos segura do que quando as mãos estavam nas laterais ou na frente. No entanto, a visibilidade do rosto teve uma influência maior nas avaliações.

Esse resultado sugere que os gestos corporais podem contribuir para a impressão que alguém causa nos outros, mas sua interpretação depende dos sinais percebidos como um todo.

Resultados devem ser interpretados com cautela

O experimento estudou as impressões que uma pessoa causava nos observadores, e não as emoções ou intenções reais da pessoa com as mãos atrás das costas.

Ou seja, seria incorreto concluir que alguém está preocupado, calmo, concentrado ou tentando demonstrar autoridade. Ademais, as pesquisas não estabelecem um significado psicológico universal para esse gesto.

Outro estudo, publicado em 2021 na revista Cortex, explorou a relação entre a postura das mãos e certos processos cognitivos.

Os pesquisadores pediram aos participantes que lessem e recordassem frases enquanto mantinham as mãos à frente do corpo ou cruzadas atrás das costas.

Os resultados apontaram que manter as mãos atrás das costas influenciou o processamento de frases relacionadas a ações manuais e reduziu a recordação de alguns substantivos associados a essas ações.

Entretanto, o experimento focou na linguagem, na memória e na atividade cerebral, e não no significado emocional de andar com as mãos atrás das costas.

Apesar de a postura corporal influenciar a forma como uma pessoa enxerga a outra, esses estudos não corroboram a ideia de que um gesto isolado permite conhecer a sua personalidade ou estado emocional.

A posição das mãos deve ser interpretada levando em consideração as circunstâncias, os demais movimentos do corpo e os sinais disponíveis ao observador.

Além disso, um hábito pode simplesmente responder ao conforto da pessoa que o adota, sem qualquer intenção específica.

Logo, andar com as mãos atrás das costas não possui um significado psicológico único demonstrado por esses estudos.

As evidências disponíveis permitem discutir como essa postura pode influenciar a impressão de outras pessoas, mas não permitem determinar o que a pessoa que anda dessa forma pensa ou sente.