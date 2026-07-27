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COMPORTAMENTO

Pavor de barata pode ser fobia? Saiba quando o medo deixa de ser normal

Especialistas explicam quando o medo do inseto ultrapassa o limite do comum

Iarla Queiroz
Por
Catsaridafobia é o medo irracional de baratas
Catsaridafobia é o medo irracional de baratas - Foto: Pexels

Sentir nojo ou levar um susto ao encontrar uma barata é uma reação comum. Mas quando esse medo provoca crises de ansiedade, falta de ar, tremores ou até impede a pessoa de frequentar determinados lugares, o problema pode ir além do desconforto e caracterizar uma fobia.

Conhecida como catsaridafobia, a condição é marcada pelo medo intenso, irracional e desproporcional de baratas. Especialistas explicam que, nesses casos, a reação costuma ser muito maior do que o risco real oferecido pelo inseto e pode afetar a qualidade de vida.

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Quando o medo vira fobia?

Segundo psicólogos, o medo funciona como um mecanismo natural de proteção. A diferença está na intensidade da resposta.

Enquanto a maioria das pessoas apenas se afasta da barata e retoma a rotina após o susto, quem sofre de catsaridafobia pode apresentar crises de ansiedade, sentir-se paralisado ou evitar locais onde exista qualquer possibilidade de encontrar o inseto.

Em alguns casos, o receio passa a interferir na vida social, fazendo com que a pessoa deixe de visitar amigos, frequentar restaurantes ou entrar em determinados ambientes por medo de uma nova situação.

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Quais são os sintomas?

As reações variam de pessoa para pessoa, mas os especialistas destacam alguns sinais frequentes:

  • taquicardia e falta de ar;
  • suor excessivo e tremores;
  • tontura ou sensação de desmaio;
  • tensão muscular;
  • gritos, choro ou paralisação diante da barata;
  • crises de ansiedade ou pânico.

Além das manifestações físicas, também podem surgir comportamentos de evitação e preocupação constante com a possibilidade de encontrar o inseto.

O que causa esse medo?

Especialistas apontam que experiências traumáticas, sustos vividos na infância e a associação cultural das baratas com sujeira e doenças podem contribuir para o desenvolvimento da fobia.

Em alguns casos, o medo ainda pode estimular comportamentos compulsivos de limpeza e organização, numa tentativa de impedir que o inseto apareça.

Existe tratamento para a fobia?

Psicólogos explicam que a catsaridafobia tem tratamento, geralmente com acompanhamento psicológico. Uma das abordagens mais utilizadas é a terapia de exposição gradual, em que o paciente entra em contato com o objeto do medo de forma controlada e progressiva, sempre respeitando seus limites.

O tratamento é individualizado e pode ser associado a outras estratégias definidas pelo profissional, reduzindo a intensidade da ansiedade e melhorando a qualidade de vida.

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