Bilionário Jeff Bezos diz que trabalhar cura a ansiedade: “O estresse desaparece”

Enquanto muitas pessoas recorrem à procrastinação quando enfrentam momentos de ansiedade, o bilionário Jeff Bezos acredita que a solução está justamente no caminho oposto. Para o fundador da Amazon, o estresse começa a diminuir assim que se toma a primeira atitude para resolver o problema.

A declaração foi feita durante uma visita ao Museum of Flight, em Seattle, quando o empresário compartilhou sua visão sobre como lida com situações de pressão.

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"Percebo que, se estou estressado com alguma coisa, geralmente é porque não estou fazendo nada a respeito. Escuto meu corpo como um sinal de que algo está errado, e descubro que o estresse desaparece no momento em que dou o primeiro passo", afirmou.

Ação em vez de procrastinação

Hoje entre as pessoas mais ricas do planeta, Bezos relembra que a construção da Amazon foi marcada por desafios e incertezas. Antes de transformar a empresa em uma gigante global, ele precisou levantar recursos, convencer investidores e superar obstáculos para tirar o negócio do papel.

Segundo o empresário, o estresse pode servir como um alerta de que existe um problema pendente, mas a resposta não deve ser ignorá-lo.

Em vez disso, ele recomenda identificar a origem da preocupação e agir rapidamente para buscar uma solução.

Resolver problemas em grupo faz diferença

Além da iniciativa individual, Bezos acredita que dividir desafios com outras pessoas também ajuda a reduzir a ansiedade.

Para ele, encontrar pessoas interessadas em solucionar o mesmo problema torna o processo mais leve e até prazeroso.

"Não há nada mais divertido do que entrar em uma sala com um grupo de inventores e dizer: 'Aqui está o problema. Vamos inventar uma solução para ele.' Assim que você começa a fazer isso, aquilo que poderia gerar estresse se transforma em algo que gera diversão", destacou.

Essa filosofia, segundo Bezos, também está presente nos princípios de liderança criados durante sua gestão na Amazon, que continuam sendo utilizados como referência pela empresa.

Outros CEOs apostam em estratégias diferentes

Embora Bezos defenda a ação como principal antídoto contra a ansiedade, outros executivos de grandes empresas adotam métodos diferentes para lidar com a pressão do dia a dia.

O ex-CEO da Starbucks, Laxman Narasimhan, já afirmou que mantém uma rotina baseada em três pilares: meditação diária, exercícios físicos e tempo de qualidade com a família.

Já Damola Adamolekun, CEO da Red Lobster, diz que procura desenvolver o controle emocional antes de reagir a situações difíceis, transmitindo estabilidade para sua equipe.

Na Microsoft, Satya Nadella aposta em uma abordagem semelhante à de Bezos ao defender que problemas sejam enfrentados de forma direta. O executivo também destaca a importância do diálogo constante com os funcionários e da flexibilidade nas políticas de trabalho para evitar o esgotamento das equipes.