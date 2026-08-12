Comida baiana atrai turistas e influencia escolha pelo destino; veja

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Salvador é um dos destinos turísticos mais procurados em todo o Brasil, principalmente por sua culinária. A comida baiana gera curiosidade e influencia grande parte das escolhas dos visitantes.

De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma Booking.com, de reservas de acomodações, 90% dos viajantes brasileiros escolhem suas viagens a partir da culinária local, o que mostra que os roteiros gastronômicos têm ganhado prioridade no orçamento dos turistas.

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A pesquisa também aponta que 54% dos visitantes optam por experimentar os pratos mais conhecidos nos destinos que estão. Portanto, o portal A TARDE fez uma lista reunindo as receitas mais buscadas por quem quer conhecer Salvador.

Pratos baianos mais procurados por turistas

Entre as comidas que fazem as pessoas quererem conhecer Salvador estão:

Acarajé: pode ser encontrado em qualquer esquina da capital baiana, o que prova a grande importância para a cidade;

pode ser encontrado em qualquer esquina da capital baiana, o que prova a grande importância para a cidade; Cururu: receita encontrada em quase todos os restaurantes e consumidas, principalmente, nas sextas-feiras;

receita encontrada em quase todos os restaurantes e consumidas, principalmente, nas sextas-feiras; Caldinho de Sururu : prato de entrada característico da comida de boteco da cidade;

: prato de entrada característico da comida de boteco da cidade; Lambreta: um dos petiscos mais procurados de Salvador.

um dos petiscos mais procurados de Salvador. Moqueca : se você vai conhecer a capital baiana, não pode deixar de experimentar os diferentes tipos desse prato encontrados em praticamente todos os restaurantes.

Culinária local: fator determinante na escolha dos destinos turísticos

De acordo com o levantamento, 43% das pessoas optam por combinar as viagens de lazer com experiências gastronômicas, optando, inclusive por restaurantes autênticos ao invés dos sofisticados. Além disso:

52% querem conhecer estabelecimentos pouco conhecidos pelos turistas;

querem conhecer pelos turistas; 41% pretendem visitar restaurantes renomados ou de alta gastronomia;

pretendem visitar ou de alta gastronomia; 54% gostam de experimentar os pratos pelos quais os destinos são mais conhecidos , como sushi no Japão ou massas na Itália.

Culinária além dos restaurantes

A experiência gastronômica também vai para além das mesas. Ainda de acordo com a pesquisa:

49% dos viajantes experimentam comidas de rua em barracas e food trucks locais

dos viajantes experimentam comidas de rua em barracas e food trucks locais 47% querem visitar os mercados tradicionais da cidade. Além disso,

querem visitar os mercados tradicionais da cidade. Além disso, 45% gostam de conhecer supermercados e observar de perto os costumes e a identidade do dia a dia da população

Bebidas também fazem parte dos roteiros

As bebidas também ganham espaço nos roteiros dos viajantes. Segundo o levantamento, 42% pretendem visitar cervejarias, vinícolas ou cafeterias locais e o mesmo percentual busca combinar experiências gastronômicas com momentos de bem-estar durante a viagem.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada com viajantes com 18 anos ou mais, que fizeram ao menos uma viagem de lazer nos últimos 12 meses, que planejam viajar em 2026 e que participam ou são os principais responsáveis pelas decisões de viagem.

Ao todo, 32.800 pessoas foram entrevistadas em 34 mercados ao redor do mundo. O levantamento foi realizado em janeiro de 2026.