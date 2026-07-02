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Situação financeira é a maior causa de estresse entre brasileiros

Um pesquisa apontou que o custo elevado de vida tem preocupado os trabalhadores

Franciely Gomes
Por
O estresse é o que mais acomete os brasileiros
O estresse é o que mais acomete os brasileiros - Foto: Ilustrativa | Magnific

A falta de dinheiro tem tirado o sono e a paz dos brasileiros nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa da fintech Onze, realizada em parceria com a Icatu Seguros, cerca de 42% da população tem estresse causado pela situação financeira.

Segundo os números, o custo de vida elevado e o acúmulo de dívidas são a principal fonte de angústia no dia a dia, ultrapassando problemas anteriores, como o medo da violência e as preocupações com a família.

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O levantamento ainda aponta que a instabilidade econômica desencadeia uma série de transtornos como insegurança, ansiedade e incerteza em relação ao futuro, afetando a qualidade de vida dos trabalhadores.

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Endividamento causado por cartões

A pesquisa foi realizada com 8.391 brasileiros, onde 53% deles afirmaram que a renda mensal não é suficiente para cobrir todas as despesas ou relatam estar endividados ou com o nome negativado.

60% dos entrevistados ainda apontaram que o cartão de crédito é o principal responsável pelos débitos acumulados, seguidos do empréstimo pessoal, com 30% e o crédito consignado, com 26%.

Já 56% deles alegaram que não possuem qualquer reserva de emergência e 72% afirmam que as preocupações financeiras prejudicam a saúde mental, o bem-estar e a qualidade de vida.

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Tags

Comportamento dívida estresse

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