Tênis com "cara de novo": como deixar item renovado após a corrida
Corridas de rua estão ganhando força em todo o Brasil e higienização é importante em cuidado com tênis
Por Luiz Almeida
As corridas de rua conquistam cada vez mais espaço no Brasil. Nesse cenário, o tênis é mais do que um acessório: ele é peça-chave para amortecer impactos, garantir estabilidade e reduzir o risco de lesões. Mas, para que cumpra bem essa função, não basta apenas escolher o modelo certo, cuidar da conservação do calçado é fundamental.
Após treinos e provas, é comum que o tênis acumule poeira, suor e até lama, dependendo do percurso. A limpeza adequada não só devolve a “cara de novo” ao item, como também preserva sua estrutura, prolonga a durabilidade e assegura maior conforto durante a prática esportiva.
Segundo Roseli Teixeira de Souza, especialista da Ecoville Rondonópolis (MT), maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil, a higienização deve ser feita com cuidado.
“O uso de escovas de cerdas macias, associado a soluções de limpeza neutras, é o mais indicado para não danificar o calçado. Esses produtos removem a sujeira profunda sem agredir o tecido ou as fibras do material”, orienta.
Qual a frequência da limpeza dos tênis?
A frequência de limpeza depende do uso. Para quem participa de provas em terrenos de terra ou lama, o ideal é remover os resíduos logo após a corrida, evitando que endureçam e prejudiquem a respiração do tecido. Já em treinos mais leves, recomenda-se ao menos uma higienização semanal.
Outro detalhe essencial é a secagem: nunca exponha o tênis diretamente ao sol ou a secadoras, pois o calor excessivo pode deformar a sola e comprometer a cola.
O correto é deixar o calçado em local arejado, à sombra, com a palmilha e os cadarços retirados, garantindo que todo o conjunto fique bem ventilado.
Na hora de guardar, mantenha o tênis em ambiente limpo e seco. “Guardar o calçado ainda úmido pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias, causando mau cheiro e até problemas de saúde nos pés", afirma o especialista.
Roseli completa: "Uma dica simples é alternar o uso entre dois pares, dando descanso ao material, mas, caso não seja possível, a manutenção pode ser reforçada com sprays desinfetantes ou bloqueadores de odor. E nunca reutilize meias sem lavá-las”.
Mais do que estética, cuidar do tênis é cuidar da saúde e do desempenho esportivo. “Um calçado bem conservado ajuda a prevenir lesões, melhora a performance e acompanha o corredor por muito mais quilômetros”, finaliza a especialista.
