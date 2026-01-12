Censo 2026: IBGE vai contratar 39 mil pessoas; veja como participar

IBGE confirma novo processo seletivo com mais de 39 mil vagas para o Censo - Foto: Divulgação / IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu o aval oficial para realizar uma nova contratação em massa. Ao todo, foram autorizadas 39.108 vagas temporárias destinadas à operacionalização dos levantamentos censitários deste ano.

A portaria conjunta, assinada pelos ministérios da Gestão e da Inovação e do Planejamento e Orçamento, já foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A medida visa garantir que o país tenha estrutura técnica e operacional para realizar a coleta de dados e o processamento de informações em todo o território nacional.

Distribuição das vagas e cargos

As oportunidades abrangem diferentes níveis de atuação, desde o suporte administrativo até a linha de frente da coleta de dados. Confira o detalhamento das vagas:

Recenseador (Coleta de dados): 27.330 vagas

Agente Censitário Supervisor: 4.143 vagas

Agente Censitário de Informática: 1.446 vagas

Agente Censitário Administrativo: 1.432 vagas

Agente Censitário Regional: 1.286 vagas

Agente Operacional Regional: 1.286 vagas

Agente Censitário de Qualidade: 1.165 vagas

Apoio Técnico Especializado: 1.020 vagas

Próximos passos e Edital

Embora o quantitativo de vagas já esteja definido, o IBGE trabalha agora na escolha da banca organizadora que ficará responsável pelo processo seletivo simplificado. De acordo com o prazo legal estabelecido na portaria, o edital deve ser publicado em até seis meses a contar da data de autorização.

"O objetivo é viabilizar a operacionalização dos levantamentos censitários. As atividades envolvem desde o planejamento técnico até a coleta, supervisão e processamento das informações em todo o território nacional", informou o Instituto em nota.

Salários e benefícios

Os valores das remunerações para cada cargo ainda não foram oficialmente divulgados. No entanto, a expectativa é que os salários variem conforme a complexidade da função e a carga horária, seguindo o padrão de processos seletivos anteriores do órgão.

Para os interessados, a recomendação é iniciar a preparação com base nos conteúdos programáticos de censos anteriores, uma vez que o volume de vagas deve gerar uma alta concorrência nacional.