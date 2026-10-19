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DE OLHO NA OPORTUNIDADE

Concurso do Banco Santander abre 367 vagas pelo Brasil

As oportunidades contemplam diferentes cidades do Brasil

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Concurso do Banco Santander abre 367 vagas pelo Brasil
Foto: Foto: Freepik

O banco Santander abriu 367 vagas para concurso de diversas áreas como tecnologia, automação, negócios, atendimento e operações. A vaga inclui para jovens talentos e profissionais experientes.

Os requisitos são variados em cada um dos processos seletivos e as oportunidades contemplam diferentes cidades do Brasil. De acordo com a relação de vagas divulgadas pelo Santander, há oportunidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Amazonas, Pará, Alagoas, Maranhão, Goiás, Amapá, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco e Sergipe, além do Distrito Federal.

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Concurso Santander: vagas abrangem diversas áreas e níveis de experiência

O Santander disponibiliza oportunidades de trabalho em diversas áreas, como vendas e atendimento ao cliente, gestão de redes, banco transacional, desenvolvimento de produtos e serviços, área comercial, negócios, gestão de riscos tecnológicos e cibersegurança.

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Também há vagas nos setores de operações, investimentos, comunicação, jurídico, cobrança e recuperação de crédito, administração e suporte, entre outros.

As posições contemplam diferentes níveis de experiência e especialização, com oportunidades para analistas, especialistas, consultores, estagiários, profissionais de liderança e desenvolvedores.

Os critérios de seleção variam conforme a carga, incluindo vagas destinadas a jovens profissionais que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Saiba como se inscrever no concurso

Para concorrer às vagas do processo seletivo do Santander, o candidato deverá se cadastrar na página de recrutamento do banco.

O número de oportunidades é atualizado de forma contínua, podendo oscilar à medida que as vagas são preenchidas ou novas cargas são abertas.

Benefícios oferecidos pelo Santander aos funcionários

O pacote de benefícios pode variar de acordo com a carga e as condições de contratação. Entre os principais atrativos estão assistência médica, plano odontológico, vales-refeição e alimentação, previdência privada, seguro de vida e participação nos lucros e resultados (PLR).

Além dos conhecimentos técnicos exigidos para cada função, o Santander procura profissionais que demonstrem boa comunicação, capacidade de análise, organização e facilidade para trabalhar em equipe.

O banco também valoriza candidatos com foco em resultados e interesse por tecnologia e inovação.

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