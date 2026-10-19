Concurso do Banco Santander abre 367 vagas pelo Brasil

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O banco Santander abriu 367 vagas para concurso de diversas áreas como tecnologia, automação, negócios, atendimento e operações. A vaga inclui para jovens talentos e profissionais experientes.

Os requisitos são variados em cada um dos processos seletivos e as oportunidades contemplam diferentes cidades do Brasil. De acordo com a relação de vagas divulgadas pelo Santander, há oportunidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Amazonas, Pará, Alagoas, Maranhão, Goiás, Amapá, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco e Sergipe, além do Distrito Federal.

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Concurso Santander: vagas abrangem diversas áreas e níveis de experiência

O Santander disponibiliza oportunidades de trabalho em diversas áreas, como vendas e atendimento ao cliente, gestão de redes, banco transacional, desenvolvimento de produtos e serviços, área comercial, negócios, gestão de riscos tecnológicos e cibersegurança.

Também há vagas nos setores de operações, investimentos, comunicação, jurídico, cobrança e recuperação de crédito, administração e suporte, entre outros.

As posições contemplam diferentes níveis de experiência e especialização, com oportunidades para analistas, especialistas, consultores, estagiários, profissionais de liderança e desenvolvedores.

Os critérios de seleção variam conforme a carga, incluindo vagas destinadas a jovens profissionais que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Saiba como se inscrever no concurso

Para concorrer às vagas do processo seletivo do Santander, o candidato deverá se cadastrar na página de recrutamento do banco.

O número de oportunidades é atualizado de forma contínua, podendo oscilar à medida que as vagas são preenchidas ou novas cargas são abertas.



Benefícios oferecidos pelo Santander aos funcionários

O pacote de benefícios pode variar de acordo com a carga e as condições de contratação. Entre os principais atrativos estão assistência médica, plano odontológico, vales-refeição e alimentação, previdência privada, seguro de vida e participação nos lucros e resultados (PLR).

Além dos conhecimentos técnicos exigidos para cada função, o Santander procura profissionais que demonstrem boa comunicação, capacidade de análise, organização e facilidade para trabalhar em equipe.