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EM UMA ÚNICA ETAPA

Concursos do Tribunal de Justiça pagam salários de quase R$ 10 mil

Os concursos terão etapa única, com provas objetiva e discursiva

Carla Melo
Por
As vagas para o concurso são destinadas a profissionais de nível médio e superior
As vagas para o concurso são destinadas a profissionais de nível médio e superior - Foto: Divulgação

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) publicou nesta segunda-feira, 19, dois editais de concurso público com 132 vagas imediatas para os cargos de oficial de Justiça e escrevente técnico judiciário.

As vagas para o concurso são destinadas a profissionais de nível médio e superior e oferecem salários iniciais que variam de R$ 6.782,54 a R$ 9.856,95 para jornada de 40 horas semanais.

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Confira a distribuição das vagas:

  • Oficial de Justiça (132 vagas e cadastro de reserva)
  • Escrevente Técnico Judiciário (cadastro de reserva)

Como se inscrever?

As inscrições para os dois concursos serão realizadas pelo site da Vunesp, de 28 de outubro de 2026 a 10 de dezembro de 2026. A taxa varia conforme o cargo:

  • R$ 96,00 para Oficial de Justiça
  • R$ 81,00 para Escrevente Técnico Judiciário.

Os pagamentos devem ser feitos até 11 de dezembro de 2026. Estudantes com renda mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados podem solicitar redução de 50% da taxa, das 10h de 28 de outubro de 2026 até às 23h59 de 30 de outubro de 2026.

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Etapas do concurso

Os concursos terão etapa única, com provas objetiva e discursiva. As provas estão previstas para o dia 14 de março de 2027. Após as provas, candidatos inscritos nas listas reservadas poderão passar por perícia biopsicossocial ou procedimentos de heteroidentificação, conforme o caso.

Resumo concurso TJ SP

  • Instituição: Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP)
  • Situação atual: editais publicados
  • Banca: Fundação Vunesp
  • Cargos: escrevente técnico judiciário e oficial de justiça
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Vagas: 132 imediatas para oficial de justiça, além de cadastro de reserva para ambos os cargos
  • Remuneração: R6.782,54aR9.856,95
  • Inscrições: 28 de outubro a 10 de dezembro de 2026
  • Taxas: R81paraEscreventeeR96 para Oficial de Justiça
  • Data das provas: 14 de março de 2027
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