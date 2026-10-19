EM UMA ÚNICA ETAPA
Concursos do Tribunal de Justiça pagam salários de quase R$ 10 mil
Os concursos terão etapa única, com provas objetiva e discursiva
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) publicou nesta segunda-feira, 19, dois editais de concurso público com 132 vagas imediatas para os cargos de oficial de Justiça e escrevente técnico judiciário.
As vagas para o concurso são destinadas a profissionais de nível médio e superior e oferecem salários iniciais que variam de R$ 6.782,54 a R$ 9.856,95 para jornada de 40 horas semanais.
Confira a distribuição das vagas:
- Oficial de Justiça (132 vagas e cadastro de reserva)
- Escrevente Técnico Judiciário (cadastro de reserva)
Como se inscrever?
As inscrições para os dois concursos serão realizadas pelo site da Vunesp, de 28 de outubro de 2026 a 10 de dezembro de 2026. A taxa varia conforme o cargo:
- R$ 96,00 para Oficial de Justiça
- R$ 81,00 para Escrevente Técnico Judiciário.
Os pagamentos devem ser feitos até 11 de dezembro de 2026. Estudantes com renda mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados podem solicitar redução de 50% da taxa, das 10h de 28 de outubro de 2026 até às 23h59 de 30 de outubro de 2026.
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Etapas do concurso
Os concursos terão etapa única, com provas objetiva e discursiva. As provas estão previstas para o dia 14 de março de 2027. Após as provas, candidatos inscritos nas listas reservadas poderão passar por perícia biopsicossocial ou procedimentos de heteroidentificação, conforme o caso.
Resumo concurso TJ SP
- Instituição: Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP)
- Situação atual: editais publicados
- Banca: Fundação Vunesp
- Cargos: escrevente técnico judiciário e oficial de justiça
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Vagas: 132 imediatas para oficial de justiça, além de cadastro de reserva para ambos os cargos
- Remuneração: R6.782,54aR9.856,95
- Inscrições: 28 de outubro a 10 de dezembro de 2026
- Taxas: R81paraEscreventeeR96 para Oficial de Justiça
- Data das provas: 14 de março de 2027