Faculdade oferece serviços gratuitos junto ao TRT5-BA; confira

Serão realizados serviços dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição - Foto: Divulgação

A Unijorge vai realizar a Ação Cidadania nesta sexta-feira,30, das 9h às 15h, com uma série de serviços gratuitos para a comunidade, no bairro do Uruguai. A atividade, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – Bahia faz parte da programação do Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho. Os serviços ocorrerão na Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II, no Centro Comunitário Irmã Dulce e na praça ao lado da Paróquia. Os atendimentos serão realizados por professores, coordenadores e alunos da instituição.



O Núcleo de Gestão, dos cursos de Administração de Empresas e Ciências Contábeis, vai oferecer orientações básicas sobre empreendedorismo, abertura e baixa de Microempresa Individual – MEI, parcelamento de dívidas do MEI, regularização do CPNJ MEI e outros.



O Centro de Carreiras da Unijorge terá orientação de carreira e aconselhamento profissional, suporte na elaboração de currículo e preparação para processo seletivo, entre outras ações.



O curso de Direito terá Atendimento Jurídico nas áreas de Direito de Família, Trabalhista e Consumidor, Roda de conversa sobre Violência Doméstica – A Lei Maria da Penha e sobre a Valorização do Empregado Doméstico: Direitos e Obrigações.

Na área de Saúde, serão realizados serviços dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Em Enfermagem, serão oferecidas ações de orientação de primeiros socorros para adultos e crianças, instruções sobre engasgo para gestantes e pessoas que amamentam, além de procedimentos para Parada Cardiorrespiratória (PCR).

Também serão promovidas ações educativas sobre violência sexual na primeira infância, saúde bucal e na escola, vacinação. Além de avaliações de pressão arterial e glicemia, acompanhadas de atividades de educação em saúde.



Em Fisioterapia, pela manhã, haverá triagem em crianças e adolescentes de Escoliose Idiopática haverá para na escola. No período da tarde, haverá orientação postural e de relaxamento para trabalhadores.

Os participantes também terão acesso a serviços do curso de Nutrição, incluindo avaliações como a Antropométrica (Peso/Altura, IMC), além de orientações nutricionais para as doenças crônicas não transmissíveis.