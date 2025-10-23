CONCURSOS
IF Baiano abre inscrições para vagas com salário de mais de R$ 8 mil
Edital foi lançado para preencher duas vagas de professores
O IF Baiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) anunciou, nesta quinta-feira, 23, a abertura de inscrições para a realização de um processo seletivo para preencher duas vagas no cargo de Professor Substituto no campus de Itapetinga.
O edital foi divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 23.
Remuneração
O salário recebido nestas vagas variam de acordo com o título do candidato e regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais:
- Graduação: R$ 3.090,43 ou R$ 4.326,60;
- Aperfeiçoamento: R$ 3.244,95 ou R$ 4.651,09;
- Especialista: R$ 3.399,47 ou R$ 4.975,59;
- Mestre: R$ 3.863,04 ou R$ 5.949,07;
- Doutor: R$ 4.867,43 ou R$ 8.058,29.
Além da remuneração, ainda podem ser concedidos ao contratado alguns benefícios como:
- auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 ou R$ 1.000,00;
- auxílio-transporte;
- auxílio pré-escolar.
Inscrição
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 24 de outubro e 23 de novembro, por meio do site oficial da instituição.
A data, horário e local de prova do certame ainda não foram anunciados.
Validade
O prazo de validade do edital será de doze meses, partindo da data de sua homologação, podendo ser prorrogada uma vez, por um período igual.
