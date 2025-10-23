Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

IF Baiano abre inscrições para vagas com salário de mais de R$ 8 mil

Edital foi lançado para preencher duas vagas de professores

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/10/2025 - 15:05 h | Atualizada em 23/10/2025 - 16:13
Campus de Itapetinga do IF Baiano abriu inscrições para duas vagas
Campus de Itapetinga do IF Baiano abriu inscrições para duas vagas

O IF Baiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) anunciou, nesta quinta-feira, 23, a abertura de inscrições para a realização de um processo seletivo para preencher duas vagas no cargo de Professor Substituto no campus de Itapetinga.

O edital foi divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 23.

Remuneração

O salário recebido nestas vagas variam de acordo com o título do candidato e regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais:

  • Graduação: R$ 3.090,43 ou R$ 4.326,60;
  • Aperfeiçoamento: R$ 3.244,95 ou R$ 4.651,09;
  • Especialista: R$ 3.399,47 ou R$ 4.975,59;
  • Mestre: R$ 3.863,04 ou R$ 5.949,07;
  • Doutor: R$ 4.867,43 ou R$ 8.058,29.

Além da remuneração, ainda podem ser concedidos ao contratado alguns benefícios como:

  • auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 ou R$ 1.000,00;
  • auxílio-transporte;
  • auxílio pré-escolar.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 24 de outubro e 23 de novembro, por meio do site oficial da instituição.

A data, horário e local de prova do certame ainda não foram anunciados.

Validade

O prazo de validade do edital será de doze meses, partindo da data de sua homologação, podendo ser prorrogada uma vez, por um período igual.

x