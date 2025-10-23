IF Baiano abre inscrições para vagas com salário de mais de R$ 8 mil

Campus de Itapetinga do IF Baiano abriu inscrições para duas vagas - Foto: Divulgação | IF Baiano

O IF Baiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) anunciou, nesta quinta-feira, 23, a abertura de inscrições para a realização de um processo seletivo para preencher duas vagas no cargo de Professor Substituto no campus de Itapetinga.

O edital foi divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 23.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Remuneração

O salário recebido nestas vagas variam de acordo com o título do candidato e regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais:

Graduação: R$ 3.090,43 ou R$ 4.326,60;

R$ 3.090,43 ou R$ 4.326,60; Aperfeiçoamento: R$ 3.244,95 ou R$ 4.651,09;

R$ 3.244,95 ou R$ 4.651,09; Especialista: R$ 3.399,47 ou R$ 4.975,59;

R$ 3.399,47 ou R$ 4.975,59; Mestre: R$ 3.863,04 ou R$ 5.949,07;

R$ 3.863,04 ou R$ 5.949,07; Doutor: R$ 4.867,43 ou R$ 8.058,29.

Além da remuneração, ainda podem ser concedidos ao contratado alguns benefícios como:

auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 ou R$ 1.000,00;

auxílio-transporte;

auxílio pré-escolar.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 24 de outubro e 23 de novembro, por meio do site oficial da instituição.

A data, horário e local de prova do certame ainda não foram anunciados.

Validade

O prazo de validade do edital será de doze meses, partindo da data de sua homologação, podendo ser prorrogada uma vez, por um período igual.