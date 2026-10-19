Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de até R$ 10 mil

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O concurso público da Prefeitura de Itapororoca disponibilizou mais de 170 vagas com salários de até R$ 10 mil. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 19, e seguem até o dia 20 de novembro.

Entre as áreas contempladas pelo concurso público, na Paraíba, destacam-se os setores da saúde, tecnologia e educação, além de diversas outras oportunidades voltadas à administração pública municipal.

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Como se inscrever no concurso ?

Para os candidatos interessados em se inscrever no concurso, as inscrições acontecem exclusivamente via internet, no portal oficial da banca FACET Concursos. A taxa da inscrição varia entre os valores de R$ 80 e R$ 115,00.

Nível Fundamental: R$ 80,00

Nível Médio / Técnico: R$ 95,00

Nível Superior: R$ 115,00

Já candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda, devem solicitar a isenção mediante envio de documentação comprovatória entre os dias 19 e 20 de outubro de 2026.

Quem pode se inscrever?

Para se inscrever no concurso, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e apresentar laudo médico atestando aptidão física e mental para o exercício da função.

Além disso, deve comprovar o atendimento a todos os requisitos de escolaridade e formação profissional do cargo. No caso dos candidatos do sexo masculino devem estar em dia com as obrigações militares.

Para áreas específicas o concurso possui novas exigências, entre elas estão:

Motoristas e Operadores de Máquinas: Devem obrigatoriamente apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) original e válida na categoria exigida durante a realização da Prova Prática.

Guarda Municipal: Exige aprovação em Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicotécnica, investigação de idoneidade social, apresentação de certidões negativas judiciais e aprovação no Curso de Formação.

Cargos de Nível Superior e Técnicos com Conselho: Exige-se diploma de conclusão na área correspondente e registro no respectivo conselho de classe profissional.

Professores: Os candidatos aprovados na prova objetiva passarão por uma segunda fase composta por Prova de Títulos.

Quais vagas estão disponíveis no concurso?

O concurso público disponibiliza oportunidades distribuídas entre os níveis de escolaridade fundamental, médio e superior.

Para o nível fundamental, as vagas ofertadas contemplam os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais com 40 vagas, Agente de Limpeza, Merendeira, Pedreiro e Servente de Obras com 10 vagas cada, Motorista com 2 vagas, além de Coveiro, Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Máquinas Pesadas - Patroleiro com 1 vaga cada.

No nível médio, há 30 vagas para Auxiliar de Serviços Educacionais, 10 para Porteiro, 4 para Agente Administrativo, 3 para Guarda Municipal, 3 para Vigia Plantonista e 3 para Técnico em Saúde Bucal. O nível médio conta ainda com 1 vaga para Técnico em Enfermagem ESF e 1 vaga para Intérprete de Libras.

Para os candidatos de nível superior, estão disponíveis 5 vagas para Professor A, 2 vagas para Fonoaudiólogo e 2 vagas para Motorista “D”. Na área da educação, há 1 vaga para Psicopedagogo Educacional e 1 vaga para cada uma das disciplinas de Professor B.

Nas demais áreas técnicas e da saúde, há 1 vaga ofertada para cada um dos seguintes cargos: Analista Desenvolvedor de Sistema, Assistente Social, Auditor de Tributos, Bioquímico, Contador Auxiliar, Enfermeiro ESF, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Odontólogo, Odontólogo ESF, Psicólogo, Psicólogo Clínico Infantil, Terapeuta Ocupacional, Médico ESF, Médico Cardiologista, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Médico Reumatologista e Médico Veterinário.

Confira as datas do concurso: