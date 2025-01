Resultado do concurso dos Correios deve sair nesta terça; saiba como ver

O certame vai preencher mais de 3 mil vagas de nível médio e superior em todo o país - Foto: Agência Brasil / Fernando Frazão

Mais de 1 milhão de candidatos aguarda ansiosamente a divulgação do resultado da prova objetiva do concurso dos Correios, realizado no dia 15 de dezembro de 2024, que deve ser publicado oficialmente nesta terça-feira, 14. O certame vai preencher mais de 3 mil vagas de nível médio e superior em todo o país, para os cargos de analista e carteiro.

As provas, que foram aplicadas em 306 localidades de todas as regiões do país, já teve gabarito preliminar divulgado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), desde o dia 16 de dezembro (acesse aqui).

Leia também

>> Bahia: 13 concursos para ficar de olho em 2025

>> Gabarito oficial do Concurso dos Correios é divulgado; confira

>> SEC divulga quadro de vagas por NTEs para convocados em concursos

De acordo com o cronograma oficial divulgado pela banca organizadora, o IBFC, o resultado preliminar das provas será publicado em até 30 dias após a aplicação dos exames. Assim, a previsão é que o resultado esteja disponível até o dia 15 de janeiro de 2025.

Para conferir o resultado, o Instituto deve disponibilizar preliminarmente no Diário Oficial da União (DOU); no site oficial dos Correios; e no site da banca organizadora.

Para os candidatos aos cargos de Agente de Correios, serão aprovados aqueles que alcançarem no total 30 pontos na prova objetiva. Para analista de Correios, aqueles que alcançarem 40% dos pontos em cada área e obter 50% do total de pontos da prova objetiva.