Enem 2026: História aborda resistência, exclusão social e participação política

A prova de História do Enem 2026 apresentou uma abordagem predominantemente social, com destaque para grupos historicamente vulnerabilizados, movimentos de resistência e construção da memória coletiva. Segundo o professor Márcio Edriano, do Bernoulli Educação, o exame também valorizou a interdisciplinaridade e exigiu dos candidatos uma leitura integrada dos conteúdos de Ciências Humanas. Na avaliação do educador, a prova apresentou nível de dificuldade entre médio e difícil.

“A prova de Ciências Humanas teve um olhar bastante social, com destaque para grupos historicamente vulnerabilizados e suas lutas por direitos. Foram abordadas questões relacionadas aos povos originários e à busca por autonomia, à exclusão das mulheres e à luta pela participação política feminina, além de temas envolvendo a população escravizada, os povos ciganos, os trabalhadores e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

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O exame também trouxe reflexões sobre o combate ao fascismo, especialmente ao regime nazista, além de conteúdos clássicos da História do Brasil, como o período da ditadura militar, abordado em duas questões, e a Guerra do Contestado, ocorrida no início do período republicano.



Uma das principais novidades foi a apresentação de um texto único que serviu de base para cinco questões sobre museus e construção da memória, temática recorrente ao longo da prova. Essas questões não ficaram restritas à História, estabelecendo conexões com a Geografia e a Sociologia, o que exigiu dos estudantes uma interpretação interdisciplinar e uma compreensão mais ampla dos conteúdos.

Como é característico do Enem, a avaliação apresentou questões com diferentes níveis de complexidade. No entanto, de maneira geral, considero que foi uma prova de nível médio a difícil, que se destacou pela relevância social dos temas abordados e pela valorização de uma leitura crítica da História e da sociedade.”