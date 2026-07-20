A passeio? Veja seleção de convocados que não jogaram na Copa do Mundo

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A Copa do Mundo de 2026 foi encerrada neste domingo, 19, com a Espanha se consagrando bicampeã mundial ao superar a Argentina por 1 a 0 na final. A competição de seleções reuniu uma legião de craques, mas nem todos tiveram a chance de mostrar serviço.

Por diferentes motivos, como problemas físicos, escolhas táticas ou a própria disputa por posição, nomes relevantes do futebol mundial não jogaram nenhum minuto no torneio disputado na América do Norte.

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O portal A TARDE reuniu uma seleção de atletas que encerraram a Copa sem entrar em campo. Veja abaixo a equipe com 11 jogadores selecionados por posição.

Seleção dos não utilizados na Copa do Mundo

David Raya (goleiro da Espanha/Arsenal)

Destaque no título da Premier League do Arsenal, o goleiro David Raya não conseguiu desbancar Unai Simón e, por isso, não entrou em campo na Copa do Mundo. Ao menos, terminou o torneio como campeão.

David Raya - Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Lutsharel Geertruida (lateral-direito da Holanda/Sunderland)

Convocado de última hora após o corte de Jurriën Timber, o lateral-direito Lutsharel Geertruida, titular do Sunderland, não conseguiu minutos na disputa por posição com Denzel Dumfries.

Lutsharel Geertruida - Foto: Reprodução | Instagram/onsoranje

Bremer (zagueiro do Brasil/Juventus)

Eleito o melhor zagueiro do Campeonato Italiano na temporada 2021/22, quando atuava pelo Torino, Bremer não saiu do banco de reservas nos jogos da Seleção Brasileira. Atualmente é titular e peça importante da Juventus.

Bremer - Foto: Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gonçalo Inácio (zagueiro de Portugal/Sporting)

Titular e destaque do Sporting, o zagueiro Gonçalo Inácio foi outro que não participou de nenhuma partida da seleção portuguesa no Mundial.

Gonçalo Inácio em campo pelo Sporting - Foto: AFP

Lucas Hernández (zagueiro da França/Paris Saint-Germain)

Campeão do mundo atuando como lateral-esquerdo em 2018, Lucas Hernández foi convocado pela França para atuar como zagueiro nesta edição, mas não teve minutos na competição.

Lucas Hernández - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Álex Grimaldo (lateral-esquerdo da Espanha/Atlético de Madrid)

Recém-negociado pelo Bayer Leverkusen com o Atlético de Madrid, Álex Grimaldo não conseguiu desbancar Marc Cucurella e não entrou em campo na Copa. Ainda assim, terminou o torneio com o título.

Grimaldo - Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

N’Golo Kanté (volante da França/Fenerbahçe)

Campeão do mundo e um dos destaques da França em 2018, N’Golo Kanté enfrentou forte concorrência no meio-campo comandado por Didier Deschamps. Fora do auge da carreira, deixou o torneio sem atuar.

N’Golo Kanté - Foto: Justin Tallis | AFP

Kobbie Mainoo (volante da Inglaterra/Manchester United)

Jovem revelação do Manchester United, Kobbie Mainoo não teve oportunidades na Copa do Mundo. Na disputa de terceiro lugar, inclusive, ficou de fora após sofrer uma lesão.

Kobbie Mainoo - Foto: Reprodução | Instagram/kobbie

Giorgian de Arrascaeta (meia-atacante do Uruguai/Flamengo)

Um dos principais estrangeiros do futebol brasileiro nos últimos anos, Arrascaeta chegou ao Mundial pouco depois de se recuperar de uma fratura na clavícula. Durante a competição, sofreu nova lesão e foi relacionado apenas uma vez, sem entrar em campo.

Arrascaeta - Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Jorge Carrascal (atacante da Colômbia/Flamengo)

Outro jogador do Flamengo convocado, Jorge Carrascal não atuou na competição por opção técnica. Mesmo à disposição, permaneceu no banco de reservas durante toda a campanha da Colômbia.

Jorge Carrascal - Foto: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gonçalo Guedes (atacante de Portugal/Real Sociedad)

Jogador com passagens por clubes como PSG e Valencia, Gonçalo Guedes foi o único atacante de Portugal que não participou de nenhum compromisso na Copa do Mundo. Ele enfrentava concorrência de nomes como João Félix, Pedro Neto e Rafael Leão.