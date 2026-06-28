Ancelotti elogia mas não garante Neymar como titular contra o Japão

O técnico Carlo Ancelotti evitou confirmar a titularidade de Neymar no confronto entre Brasil e Japão, válido pelos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva realizada neste domingo, 28, o treinador informou que o camisa 10 apresenta evolução física e condições de atuar por uma minutagem superior à do último jogo, mas atrelou sua utilização à dinâmica da partida desta segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília).

"O Neymar está progredindo muito bem. É uma lástima que ele não pôde treinar todo o tempo que esteve conosco, mas ele reúne condições de jogar por mais de 15 minutos. Está bastante bem e a sua entrada dependerá muito do contexto do jogo e da evolução da partida", declarou o comandante italiano.

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Histórico clínico e retorno gradual

Neymar voltou a atuar na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, quando foi acionado aos 30 minutos do segundo tempo. Aquela participação encerrou um período de inatividade decorrente de uma lesão de grau dois na panturrilha direita, sofrida em 17 de maio durante o confronto entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Mesmo contundido no período de apresentação à Seleção Brasileira, a comissão técnica optou por mantê-lo na lista de convocados do Mundial para realizar a transição física diretamente com o departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Manutenção da escalação titular

Questionado sobre a repetição do time que venceu os escoceses, Ancelotti preferiu manter o sigilo estratégico e respondeu com tom descontraído a respeito da ansiedade dos atletas:

"Eu iria dormir bem. Vocês pensam que o jogador não dorme bem? Habitualmente, o atleta que vai iniciar a partida já sabe. O que vai para o banco é quem não sabe, após a conversa individual. Mas o jogador dorme muito bem. Melhor que o treinador."

Apesar do mistério adotado pelo técnico, os treinos táticos indicam que o Brasil deverá repetir a formação titular pela primeira vez em um intervalo de 16 partidas sob a atual gestão.

O provável esquema tático e a escalação para o jogo eliminatório constam a seguir: