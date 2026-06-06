Destaque do Iraque passa por interrogatório de 7h nos EUA

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O atacante iraquiano, Aymen Hussein, foi interrogado por quase sete horas no aeroporto O'Hare, em Chicago, após chegar com a delegação do país no início da manhã deste sábado, 6, nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo.

O atleta ainda teve o celular inspecionado ao chegar no terminal de passageiros.

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Após prestar esclarecimentos, ele acabou liberado, de acordo com um oficial esportivo do Iraque. No entanto, o fotógrafo da equipe foi impedido de entrar em um dos três países que sediam o evento, ao lado México e do Canadá.

Aymen Hussein é considerado uma figura emblemática em seu país, por ter marcado o gol que classificou o Iraque para uma Copa do Mundo após 40 anos — a última vez que a seleção do país disputou o torneio foi em 1986.

O Iraque enfrenta França, Senegal e Noruega no Grupo I. A estreia será contra os noruegueses, no dia 16 de junho, às 19h, no Gillette Stadium, em Massachusetts.

Irã denuncia "tratamento discriminatório" dos EUA antes da Copa

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, a seleção do Irã se viu envolvida em um novo impasse fora das quatro linhas.

Neste sábado, 6, autoridades iranianas acusaram os Estados Unidos de adotarem um "tratamento discriminatório" após parte da delegação do país não conseguir obter autorização para entrar em território americano.

As dificuldades relacionadas à emissão de vistos já vinham impactando o planejamento da equipe asiática.

Diante da demora no processo, a Federação Iraniana decidiu transferir seu campo de treinamento dos Estados Unidos para o México, onde a delegação permanecerá concentrada durante a fase inicial da competição.

Na sexta-feira, 5, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, informou que os vistos haviam sido concedidos aos jogadores e ao grupo considerado essencial para a disputa do torneio.

No entanto, representantes iranianos afirmam que diversos integrantes da comitiva seguem sem autorização para viajar.

