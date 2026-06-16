Entenda como as pausas para hidratação influenciam os jogos da Copa

A Copa do Mundo de 2026 trouxe uma mudança que vai além das questões técnicas, do desempenho das seleções ou das inovações tecnológicas. As pausas obrigatórias para hidratação, implementadas pela Fifa em todas as partidas do torneio, passaram a exercer influência direta no desenvolvimento dos jogos e já provocam discussões entre treinadores, atletas e torcedores.



Diferentemente do que ocorria em edições anteriores, quando as interrupções dependiam das condições climáticas, a nova regra determina uma parada obrigatória aos 22 minutos de cada tempo, independentemente da temperatura ou do local da partida. Na prática, cada confronto passa a ser dividido em quatro períodos distintos.



A medida integra os protocolos adotados pela Fifa para reduzir os riscos associados ao calor extremo durante o Mundial sediado por Estados Unidos, Canadá e México. No entanto, os primeiros resultados observados dentro de campo indicam que os efeitos da decisão vão muito além da simples reposição de líquidos.



Um dos exemplos mais evidentes ocorreu no empate entre Brasil e Marrocos. Antes da interrupção do primeiro tempo, a equipe marroquina apresentava maior controle das ações, cenário refletido pelo gráfico de momentum da partida. Após a pausa, porém, a Seleção Brasileira conseguiu reorganizar seu jogo, equilibrar a disputa e assumir maior protagonismo ofensivo. A mudança de comportamento culminou no gol de Vini Jr., aos 31 minutos da etapa inicial.



Situação semelhante foi registrada na vitória da Suécia sobre a Tunísia por 5 a 1. Embora o confronto tenha apresentado momentos de equilíbrio ao longo da partida, os suecos cresceram significativamente nos minutos finais do segundo tempo. O domínio na reta decisiva permitiu que uma vitória confortável fosse transformada em goleada.



No duelo entre Holanda e Japão, encerrado com empate por 2 a 2, os gráficos também indicaram oscilações de domínio entre as equipes. Os japoneses conseguiram controlar as ações em determinados momentos da etapa complementar, mas a Holanda retomou a iniciativa após as interrupções. Ainda assim, os asiáticos encontraram forças para buscar a igualdade no placar.



Outro caso observado foi a vitória da Costa do Marfim sobre o Equador por 1 a 0. Em uma partida marcada pelo equilíbrio, os marfinenses registraram seus momentos de maior pressão ofensiva justamente após a pausa do segundo tempo, fator que contribuiu para a consolidação do resultado positivo.





Saúde dos atletas e impacto tático

A Fifa defende a implementação das pausas obrigatórias como uma medida de proteção aos jogadores. Estudos considerados pela entidade apontam que até um quarto das partidas da Copa pode ser disputado sob condições climáticas classificadas como potencialmente perigosas por especialistas em medicina esportiva e climatologia.



Ao mesmo tempo, as interrupções passaram a oferecer aos treinadores uma oportunidade estratégica inédita. Muitos técnicos têm utilizado os minutos de paralisação para realizar ajustes táticos, corrigir posicionamentos, reorganizar sistemas defensivos e ofensivos e transmitir orientações sem precisar aguardar o intervalo regulamentar.



Essa nova dinâmica, contudo, não é unanimidade. Entre as críticas mais recorrentes está a percepção de que as pausas interferem no ritmo natural das partidas, alterando aspectos emocionais e psicológicos do jogo. Há também quem argumente que equipes que atravessam momentos de pressão acabam sendo beneficiadas pela interrupção, ganhando tempo para se reorganizar.



Outro ponto que alimenta a discussão é a utilização desses intervalos por algumas emissoras para inserções comerciais durante as transmissões, o que ampliou o debate sobre os reais impactos da medida na experiência do espetáculo.



“Acho que as pausas para hidratação são algo um pouco curioso porque eu obviamente estava assistindo a quase todos os jogos... Toda vez que há uma pausa para ir aos comerciais, isso não é algo de que eu goste muito”, disse Virgil van Dijk, capitão da Holanda.



À medida que a competição avança, a tendência é que o tema permaneça em evidência. Embora tenham sido criadas com foco na preservação da saúde dos atletas, as pausas obrigatórias já demonstram potencial para influenciar estratégias, alterar o comportamento das equipes e até mesmo interferir no rumo de partidas decisivas do Mundial.