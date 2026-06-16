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Fifa descarta gesto supremacista e arquiva investigação contra árbitro

Entidade concluiu que não houve violação disciplinar por parte de Shaun Evans após gesto

Redação
Por Redação
Entidade concluiu que não houve violação disciplinar por parte de Shaun Evans após gesto
Entidade concluiu que não houve violação disciplinar por parte de Shaun Evans após gesto - Foto: Imagem de TV (TV Globo)

A Fifa encerrou a investigação sobre o suposto gesto de conotação supremacista atribuído ao assistente de VAR Shaun Evans durante a partida entre Alemanha e Curaçao, válida pela Copa do Mundo de 2026. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 15, a entidade concluiu que não houve infração disciplinar por parte do árbitro australiano e descartou qualquer punição.

Segundo a Fifa, a apuração não identificou elementos que comprovassem uma conduta irregular do profissional: "Não encontrou evidências de violação do Código Disciplinar".

A decisão também levou em consideração o depoimento de Evans, que negou qualquer intenção de transmitir mensagens políticas, ideológicas ou discriminatórias por meio do gesto exibido nas imagens da transmissão oficial. "Intencionalmente qualquer gesto ou símbolo com a mão para comunicar uma mensagem, afiliação, jogo ou crença de qualquer tipo".

Em sua defesa, o árbitro afirmou que o movimento foi involuntário e ocorreu sem que ele percebesse o que estava fazendo naquele momento.

"A única explicação que posso oferecer é que o movimento foi um tique involuntário, subconsciente, e naquele momento eu não tinha consciência de tê-lo feito", explicou Evans.

"Entendo como o gesto foi interpretado e lamento. No entanto, quero ser muito claro e afirmar categoricamente que não fiz de forma consciente e deliberada o gesto que foi sugerido", acrescentou.

A polêmica surgiu no domingo, 14, antes da bola rolar para o confronto entre Alemanha e Curaçao, pelo Grupo E do Mundial. Durante a apresentação da equipe de arbitragem, imagens captadas na cabine do VAR mostraram Evans com o braço esquerdo estendido próximo à perna direita.

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Instantes depois, o australiano alterou a posição da mão e realizou um gesto que foi interpretado por alguns espectadores como um símbolo associado a grupos supremacistas. O sinal, amplamente conhecido como "OK", consiste na união do polegar com o indicador enquanto os demais dedos permanecem estendidos.

De acordo com a Liga Antidifamação (ADL), organização norte-americana que atua no combate ao extremismo e à intolerância, o gesto foi apropriado por grupos supremacistas brancos, que o associam às iniciais "W" e "P", em referência à expressão "White Power" ("Poder Branco").

A repercussão ganhou força rapidamente nas redes sociais, onde vídeos do momento passaram a circular acompanhados de críticas ao árbitro. Diversos usuários acusaram Evans de utilizar um símbolo ligado ao discurso de ódio.

"Isso é inaceitável", escreveu um usuário no X ao compartilhar as imagens.

"Esse símbolo foi apropriado por supremacistas brancos como um símbolo de ódio", afirmou outro internauta na mesma plataforma.

Apesar da repercussão, a Fifa entendeu que não houve evidências suficientes para caracterizar qualquer infração e considerou encerrado o caso envolvendo o integrante da equipe de arbitragem da Copa do Mundo.

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