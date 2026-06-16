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HOME > COPA DO MUNDO

"DIA DOS EMPATES"

Quase 70 anos depois, Copa do Mundo volta a registrar feito raro

Quatro partidas terminaram empatadas no mesmo dia, marca registrada pela última vez na Copa de 1958

Téo Mazzoni
Por
Mundial de 2026 repete recorde registrado pela última vez em 1958
Mundial de 2026 repete recorde registrado pela última vez em 1958 - Foto: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Copa do Mundo de 2026 tem feito jus à alcunha de maior da história. Com o formato ampliado e um número recorde de seleções participantes, o torneio vem registrando marcas inéditas e igualando feitos históricos praticamente todos os dias.

Nesta segunda-feira, 15, por exemplo, um recorde que não era alcançado há quase 70 anos voltou a acontecer. As quatro partidas disputadas no dia terminaram empatadas, igualando uma marca registrada pela última vez na Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez.

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Veja os jogos desta segunda-feira, 15, que terminaram empatados:

Naquele Mundial, disputado na Suécia, também foram registrados quatro empates em um mesmo dia de jogos. Curiosamente, o feito ocorreu igualmente em 15 de junho, a mesma data em que o recorde foi repetido em 2026.

Confira os empates registrados na Copa de 1958:

  • Suécia 0 x 0 País de Gales
  • Alemanha 2 x 2 Irlanda do Norte
  • Inglaterra 2 x 2 Áustria
  • Paraguai 3 x 3 Iugoslávia

Há, porém, uma diferença importante entre os dois episódios. Em 1958, outros jogos também foram disputados na mesma data e tiveram vencedores. Já na Copa do Mundo de 2026, todas as quatro partidas realizadas no dia terminaram empatadas.

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Outro registro semelhante havia ocorrido na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul. Na ocasião, todas as partidas realizadas em 21 de junho terminaram empatadas. Foram três jogos no total:

  • Nova Zelândia 1 x 1 Itália
  • Eslováquia 1 x 1 Paraguai
  • Brasil 0 x 0 Portugal
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