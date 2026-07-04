Jhon Arias decide, e Colômbia avança às oitavas da Copa do Mundo

A Colômbia confirmou presença nas oitavas de final da Copa do Mundo do Mundo ao vencer Gana por 1 a 0, nesta sexta-feira, 3, no Arrowhead Stadium, em Kansas. O triunfo garantiu aos colombianos a última vaga disponível na próxima fase da competição.

O único gol da partida foi marcado por Jhon Arias, aos 14 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Luis Suárez pela direita, o meia apareceu livre na segunda trave para finalizar com precisão e definir o placar. O jogador chegou ao sétimo gol pela seleção colombiana, sendo o quarto marcado em 2026.

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Com a classificação assegurada, a Colômbia terá pela frente a Suíça, que eliminou a Argélia. O confronto pelas oitavas de final está marcado para a próxima terça-feira, 7, às 17h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Como foi o jogo

A partida começou movimentada, com Gana assustando logo no primeiro minuto em chute de Thomas Partey. A resposta colombiana veio pouco depois, aos 14 minutos, quando Luis Suárez chegou à linha de fundo e cruzou para Jhon Arias completar para as redes.

Depois de abrir o placar, a Colômbia assumiu o controle das ações e passou a criar as principais oportunidades. Luis Díaz tentou de fora da área, Gustavo Puerta participou de uma boa jogada que terminou em nova chance desperdiçada pelo atacante, e Johan Mojica obrigou o goleiro Lawrence Ati-Zigi a fazer uma grande defesa antes do intervalo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os colombianos seguiram pressionando. Richard Ríos levou perigo logo após entrar em campo, Puerta voltou a exigir boa defesa de Ati-Zigi e Díaz chegou a marcar, mas teve o gol anulado por impedimento. Pouco depois, o atacante desperdiçou mais uma oportunidade ao finalizar em cima do goleiro ganês.

Precisando do empate, Gana tentou avançar nos minutos finais, mas encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. A Colômbia ainda criou contra-ataques e desperdiçou chances de ampliar o placar, mas administrou a vantagem até o apito final para confirmar a classificação às oitavas de final.