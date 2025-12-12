A TARDE FM inaugura exposição que revive a evolução da música baiana

O evento contou com a presença de grandes nomes da rádio - Foto: Divulgação

A exposição “O Som de 4 Décadas” foi inaugurada oficialmente nesta sexta-feira, 12. Localizada no terceiro piso do Shopping da Bahia, onde ficava a antiga bilheteria do cinema, a mostra contou com um evento de abertura que reuniu grandes nomes da A TARDE FM, a homenageada da noite.

Diretor da rádio, Eduardo Dute falou à reportagem do Portal A TARDE sobre a emoção de ver a história do veículo de comunicação sendo contada de maneira representativa e visual. “Fazer uma exposição dessa é juntar alguns fragmentos de uma coisa não palpável e transformar isso em físico”, disse.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Espero que as pessoas possam ter essa interação, ver os apresentadores antigos e o que a rádio fez nesses últimos quatro décadas, além da evolução da música baiana, com as transformações que tiveram, através da axé music principalmente, e os outros movimentos de rock e pop rock”, completou.

“É uma experiência que emociona muito a gente, mas também de certa forma dá uma grande responsabilidade de poder escolher, dentre tantas histórias, fragmentos de 10 em 10 anos, como está mostrado nessa exposição. Traz um sentimento de gratidão e de dever cumprido pelo trabalho que nós estamos fazendo”, reforçou.

História do rádio

Diretor de programação e apresentador da A TARDE FM, Jefferson Beltrão confessou que a rádio faz parte de sua trajetória profissional e que a exposição é importante para perpetuar essa história para as novas gerações.

“Eu estou super emocionado, porque eu olho para essa exposição e resgato um pouco da minha história. Os 40 últimos anos da A TARDE FM, da própria história do rádio, de certa forma, se confundem com a minha história. Eu tenho 40 anos de Salvador, 47 anos de rádio, então, é uma viagem pelo tempo, através dessa linha do tempo que a gente se propôs a oferecer aqui nessa exposição”, afirmou.

“Eu acho fantástica essa vontade de resgatar parte do que o rádio é, e projetar o rádio para o futuro, porque por mais que haja tanta tecnologia, e vai continuar havendo, o rádio mantém a essência e a mágica, que é o que inspira e ativa os ouvintes, tornando o veículo mais queridinho dos veículos de comunicação”, revelou.

Já Antonio Pitta destacou que a rádio tem um papel importante na difusão da cultura e preservação da democracia na Bahia, no Brasil e no mundo. “O rádio é um meio de comunicação fundamental, não só no Brasil, mas também no mundo, e a rádio A TARDE FM, com 42 anos de existência, ajudou muito no processo democrático e de difusão da cultura do nosso estado, do nosso país e, principalmente, da nossa cidade”, confessou.

“Nossos valores estão sempre calcados na cultura, embora nós tenhamos também um espaço voltado para a notícia, que é super importante. E hoje, a rádio A TARDE já inaugurou um momento muito legal, que é justamente o rádio com a presença online na internet”, finalizou.

Apoio do Viva Cultura Salvador

A exposição fica disponível para acesso do público até o dia 21 de dezembro e conta com o apoio do Programa Viva Cultura Salvador, organizado pela Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Presidente da FGM, Fernando Guerreiro esteve presente durante a inauguração da mostra artística e falou sobre a importância da revisitação da trajetória da música através dos 42 anos de história da A TARDE FM.

“É incrível porque aqui eu me coloco como gestor e como artista. Então, como gestor é muito importante essa exposição ter sido patrocinada pelo Viva Cultura, através da Fundação Gregório de Mattos, com a Prefeitura Municipal, e segundo, eu vivi tudo isso, eu Fernando, pessoa física”, afirmou.

“Então é incrível revisar através do rádio, que é um veículo ainda tão importante, afinal de contas, eu tenho um programa de rádio, toda a trajetória da música da Bahia, que a A TARDE FM esteve diretamente ligada. É uma emoção, pois está muito bonito e muito impactante”, concluiu.