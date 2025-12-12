Caravana Literária de Amargosa celebra espetáculo cultural

Caravana Literária de Amargosa celebra a 100ª apresentação - Foto: Divulgação

Para celebrar a cultura e a educação, a Prefeitura de Amargosa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta semana a 100ª apresentação do espetáculo teatral "Segredos Ancestrais", uma das iniciativas culturais mais importantes da região.

O projeto, que leva literatura, música e teatro a comunidades urbanas e rurais do território de Amargosa, também alcançou outras regiões da Bahia, como o Vale do Jiquiriçá, o Sertão do São Francisco, o Recôncavo, a Chapada Diamantina, o Portal do Sertão e a Região Metropolitana de Salvador.

Lançada em maio, a iniciativa conta com direção de Adê Argolo e direção musical de Erick Asuos. O espetáculo reúne duas obras de destaque: O Segredo de Santinha, das professoras Alessandra Gomes e Ângela Grillo, e De Onde Vem Nossa Comida?, publicação da Editora Expressão Popular, produzida coletivamente no âmbito da Educação em Agroecologia.

De acordo com a professora Selidalva Gonçalves, da Secretaria de Educação de Amargosa, o objetivo é aproximar jovens e adolescentes do universo literário, alinhando o projeto às práticas pedagógicas e às realidades do território.

O espetáculo Segredos Ancestrais incorpora poesia, narrativa cênica e sonoridades tradicionais para abordar temas que atravessam identidades. Com forte referência ancestral, a apresentação contribui para conectar estudantes às histórias familiares, à memória coletiva e às práticas agroecológicas.