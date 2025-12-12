Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Caravana Literária de Amargosa celebra espetáculo cultural

"Segredos Ancestrais" leva literatura, música e teatro a comunidades urbanas e rurais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/12/2025 - 16:15 h
Caravana Literária de Amargosa celebra a 100ª apresentação
Caravana Literária de Amargosa celebra a 100ª apresentação -

Para celebrar a cultura e a educação, a Prefeitura de Amargosa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta semana a 100ª apresentação do espetáculo teatral "Segredos Ancestrais", uma das iniciativas culturais mais importantes da região.

O projeto, que leva literatura, música e teatro a comunidades urbanas e rurais do território de Amargosa, também alcançou outras regiões da Bahia, como o Vale do Jiquiriçá, o Sertão do São Francisco, o Recôncavo, a Chapada Diamantina, o Portal do Sertão e a Região Metropolitana de Salvador.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Lançada em maio, a iniciativa conta com direção de Adê Argolo e direção musical de Erick Asuos. O espetáculo reúne duas obras de destaque: O Segredo de Santinha, das professoras Alessandra Gomes e Ângela Grillo, e De Onde Vem Nossa Comida?, publicação da Editora Expressão Popular, produzida coletivamente no âmbito da Educação em Agroecologia.

Leia Também:

Marisa Monte em Salvador: venda de ingressos é iniciada; saiba valores
Dança que acolhe: projeto gratuito leva ballet a crianças de Salvador
Mostra Polo de Teatro reúne quatro montagens em Lauro de Freitas

De acordo com a professora Selidalva Gonçalves, da Secretaria de Educação de Amargosa, o objetivo é aproximar jovens e adolescentes do universo literário, alinhando o projeto às práticas pedagógicas e às realidades do território.

Caravana Literária de Amargosa celebra a 100ª apresentação
Caravana Literária de Amargosa celebra a 100ª apresentação | Foto: Divulgação

O espetáculo Segredos Ancestrais incorpora poesia, narrativa cênica e sonoridades tradicionais para abordar temas que atravessam identidades. Com forte referência ancestral, a apresentação contribui para conectar estudantes às histórias familiares, à memória coletiva e às práticas agroecológicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura Educação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caravana Literária de Amargosa celebra a 100ª apresentação
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Caravana Literária de Amargosa celebra a 100ª apresentação
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Caravana Literária de Amargosa celebra a 100ª apresentação
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Caravana Literária de Amargosa celebra a 100ª apresentação
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x