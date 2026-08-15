Após duas décadas, jornalista Flávio Gomes estreia na música com o single “Debaixo d’Água”

Há músicas que nascem para o momento. Outras precisam esperar o tempo certo para encontrar o público. É exatamente essa a história de “Debaixo d’Água”, primeiro single de Flávio Gomes, que chega às plataformas digitais no próximo dia 21 de agosto, marcando oficialmente a estreia do jornalista, cantor e compositor baiano no mercado fonográfico.

Embora seja seu primeiro lançamento oficial, a história de Flávio com a música começou muito antes. “Debaixo d’Água” foi composta há mais de duas décadas, em parceria com o músico Alessandro Marins, conhecido entre os amigos como Lelê. A canção permaneceu guardada durante anos, atravessando diferentes momentos da vida do compositor até chegar a hora de ser apresentada ao público.

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Com uma sonoridade que passeia pelo pop e pelo pop rock e uma interpretação intimista, “Debaixo d’Água” utiliza a metáfora da falta de ar para abordar relações em que a individualidade acaba sufocada. Sem construir uma narrativa literal, a música fala sobre silêncio, dependência emocional e a dificuldade de continuar sendo quem se é quando uma relação passa a ocupar todos os espaços.

“Essa música atravessou diferentes fases da minha vida. Durante muito tempo, achei que ela pertencia apenas ao passado. Hoje percebo que algumas histórias precisam amadurecer antes de serem contadas. ‘Debaixo d’Água’ chega ao público exatamente no momento em que faz sentido para mim”, afirma Flávio Gomes.

O lançamento também carrega um significado afetivo especial. Alessandro Marins, parceiro na composição, faleceu antes de ver a música oficialmente lançada. Mais do que dividir a autoria, Flávio e Lelê construíram uma amizade marcada pela paixão pela música, pelas composições e pelos planos que surgiam em torno delas.

Lançar essa música também é uma maneira de manter viva uma história que construímos. Lelê faz parte de ‘Debaixo d’Água’. Quando vejo a música finalmente chegando às plataformas, existe felicidade, claro, mas também muita saudade. É uma forma de dizer que aquilo que criamos não ficou esquecido

A identidade visual criada para o projeto acompanha a proposta da canção. A porta aberta, elemento central da campanha de divulgação, simboliza a passagem entre o silêncio e a liberdade. O conceito também estará presente na produção audiovisual que acompanha o projeto.

Depois do lançamento do single, um dos próximos passos será a gravação do videoclipe oficial de “Debaixo d’Água”, em Salvador. A proposta é trabalhar com uma linguagem cinematográfica, evitando reproduzir literalmente a história contada na letra. A ideia é utilizar imagens, movimentos e símbolos para traduzir a sensação de aprisionamento e a busca pela saída de uma relação sufocante.

Mas “Debaixo d’Água” será apenas o ponto de partida. Flávio Gomes já possui outras quatro canções prontas e pretende lançá-las gradativamente até dezembro. O material faz parte de um repertório construído ao longo dos anos e que agora começa a sair das gavetas para chegar às plataformas digitais.

“Não estou lançando uma música isolada. Existe um projeto. Tenho outras quatro canções prontas e quero fazer com que elas encontrem o público até dezembro. Depois de tanto tempo guardando esse material, tomei a decisão de abrir essa porta de vez e descobrir até onde a música pode me levar”, explica.

A estratégia prevê uma sequência de lançamentos, permitindo que cada faixa tenha seu próprio período de divulgação, identidade e contato com o público. O objetivo é construir gradualmente uma trajetória artística, utilizando também as redes sociais como espaço para apresentar as músicas, contar as histórias por trás das composições e aproximar o artista de quem começa a conhecer seu trabalho. A chegada ao mercado fonográfico também abre espaço para uma nova etapa profissional. Com as primeiras músicas sendo apresentadas ao público, Flávio pretende buscar oportunidades de parcerias com produtores, artistas, selos e gravadoras interessados no projeto e nas composições.

“Quero deixar as portas abertas. Estou começando essa caminhada com os pés no chão, mas também quero que as músicas circulem. Se surgirem parceiros, produtores, artistas ou uma gravadora que enxerguem potencial nesse trabalho, quero conversar. Durante muitos anos essas canções ficaram comigo. Agora quero dar a elas a oportunidade de chegar mais longe”, afirma.

Aos 48 anos, Flávio também enxerga a estreia como uma prova de que projetos pessoais não precisam obedecer a uma idade determinada para sair do papel.

“Talvez essa seja uma das coisas mais bonitas desse lançamento. Estou começando oficialmente na música aos 48 anos. Não estou tentando recuperar o tempo que passou. Estou vivendo o tempo que tenho agora. Se uma música escrita há mais de vinte anos ainda consegue me emocionar e pode tocar outras pessoas, então valeu a pena abrir essa porta.” “Debaixo d’Água” chega às plataformas digitais no dia 21 de agosto e inaugura uma sequência de lançamentos prevista para os próximos meses.



FICHA TÉCNICA

Artista: Flávio Gomes Single: Debaixo d’Água

Composição: Flávio Gomes e Alessandro Marins (Lelê)

Lançamento: 21 de agosto de 2026

Gênero: Pop / Pop Rock Plataformas: Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music e demais serviços digitais

