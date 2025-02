Balaio Artístico: Anubis Ink Ateliê celebra Yemanjá em evento gratuito

Evento gratuito que tem por objetivo homenagear Yemanjá - Foto: Ivone Dias | Divulgação

O Anubis Ink Ateliê, espaço localizado no Rio Vermelho, em Salvador, realiza no dia 1º de fevereiro, das 14h às 20h, um evento gratuito que tem por objetivo homenagear Yemanjá. A iniciativa intitulada como ‘Balaio Artístico’ permitirá ao público contemplar diferentes expressões de arte.

A iniciativa é fruto do trabalho coletivo realizado pelos profissionais que atuam no espaço, que são: Aduke, Flai, Dagata, Xand, Ventura, Urbano, Ivone Dias, Laís Valente, Nilvan, Dk e MB. Haverá ainda a participação de Dode Dultra como convidado.

Realizado na véspera da tradicional festa da Rainha do Mar, o evento traz ainda a gastronomia representada pela feijoada assinada por dona Renilda, mãe de um dos artistas da casa e música com as apresentações do grupo de Samba ‘Mais que marra’ e do DJ DK Selecta.

O evento terá entre as atrações a segunda edição do projeto ‘Telas Vivas’, onde serão evidenciadas a simbologia artística das tatuagens. “Por muito tempo a tatuagem foi vista de forma marginalizada, sendo descrita pela sociedade como ‘coisa de bandido’, hoje a história é outra, é cada vez mais comum encontrar pessoas tatuadas por aí”, destaca Urbano Tattoo, CEO do Anubis Ink Ateliê.

Apesar disso, o tatuador ressalta: “Ainda não vemos o reconhecimento das tatuagens como uma obra de arte e que por trás de cada uma delas existe um artista responsável pela criação e desenvolvimento de cada projeto. Eternizada na pele das pessoas a nossa arte ganha movimento e se torna itinerante, podendo ser contemplada por diversas pessoas em diferentes momentos e lugares, vem daí o conceito de Telas Vivas”. Eles buscam, com esse projeto, “chamar a atenção da sociedade para o reconhecimento desta forma de expressão artística”.

O ‘Balaio Artístico’ contará também com outras tipologias de arte visual, como as pinturas em telas tradicionais, fotografias e esculturas, sendo que todas as obras terão o mar como tema central. A iniciativa promete ser um marco no calendário cultural de Salvador, unindo arte, música, gastronomia e espiritualidade em um ambiente acolhedor e cheio de história.

“Mais do que um evento, o ‘Balaio Artístico” do Anubis Ink Ateliê é uma celebração de pertencimento, cultura e conexão. Ele reforça o papel do ateliê como um espaço de resistência artística e cultural”, afirma Urbano Tattoo.