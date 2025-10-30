Menu
CULTURA
CULTURA

“Bora de Rolê” estreia em Lauro de Freitas com arte e gastronomia

Programação propõe circuito que une cultura, turismo e gastronomia em Lauro de Freitas

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 16:59 h
Projeto "Bora de Rolê" chega a Lauro de Freitas
Projeto "Bora de Rolê" chega a Lauro de Freitas -

Uma nova rota de experiências culturais e turísticas chega em Lauro de Freiras no dia 7 de novembro, com o lançamento do projeto “Bora de Rolê”. O evento combina arte, turismo e gastronomia em um circuito pensado para movimentar as noites da região.

O evento de lançamento acontece no dia 7 de novembro, às 17h, com coquetel para convidados e uma apresentação do espetáculo “A Bofetada”.

Idealizado pela atriz, produtora e diretora do Teatro de Bolso, Ale Nereu, o Bora de Rolê nasce com o propósito de fortalecer a economia criativa e valorizar os talentos locais, conectando artistas, empreendedores e o público em um mesmo espaço de convivência e lazer.

Na fase inicial, hotéis, pousadas e restaurantes da cidade já aderiram à proposta, criando combos de serviços que integram hospedagem, gastronomia e programação cultural.

“O Bora de Rolê é um convite para redescobrir Lauro de Freitas. Queremos que as pessoas saiam de casa para viver a cidade e que os turistas possam conhecer com segurança e comodidade artistas, provar o melhor da gastronomia e valorizar o que é nosso. É um movimento de pertencimento e de fortalecimento da economia criativa local”, afirma Ale Nereu, diretora do Teatro de Bolso e idealizadora da iniciativa.

Além de movimentar a agenda cultural, o projeto também busca impulsionar a economia local, estimulando o fluxo de visitantes e fomentando parcerias entre o setor gastronômico, o trade turístico e produtores culturais.

Com experiência à frente da Secretaria Estadual de Turismo (2016–2019), José Alves, diretor da Plus Viagens, acredita no potencial transformador da proposta.

“A cultura é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento. Quando ela se conecta ao turismo e à gastronomia, gera renda, movimenta negócios e transforma o território. O Bora de Rolê vai ser sucesso”, aposta José Alves.

A coordenadora de vendas do Mais Hotel, Carina Cylindro, também comemora a chegada do projeto.

“Vejo um projeto inovador para a nossa região, que envolve cultura, gastronomia e hospedagem. Acredito que esse projeto pode gerar visibilidade para um público que ainda não nos conhece, proporcionando, além de uma experiência completa, o conhecimento de Vilas do Atlântico e entorno, uma região belíssima e uma excelente opção de lazer para as famílias”, comenta.

A primeira edição do Bora de Rolê marca o início de um calendário permanente de ações culturais, conectando o Teatro de Bolso a espaços parceiros como hotéis e restaurantes, e consolidando Lauro de Freitas como um novo polo de efervescência cultural e turística da Região Metropolitana de Salvador.

x