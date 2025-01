Casa de Jorge Amado em Ilhéus é interditada; saiba motivo

Casa onde o escritor Jorge Amado morou até os 18 anos - Foto: Divulgação | Prefeitura Municipal de Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, no sul da Bahia, interditou a casa onde o escritor Jorge Amado morou até os 18 anos por causa de problemas estruturais. A interdição aconteceu nessa quarta-feira, 8. O imóvel abriga um grande acervo do baiano e passará por uma restauração.

Segundo a secretária de Cultura, Anarleide Cruz Menezes, um comitê para obras emergenciais está sendo montado, com representantes da Prefeitura e de outras secretariais municipais, para entregar a reforma o quanto antes. No entanto, ainda não há uma previsão para o fim do serviço.

“A casa está interditada por graves problemas de infiltração, de afundamento de solo e de infestação de animais, mas temos também a esperança de que nosso acervo esteja salvo-guardado, já que vai ser aberto amanhã para exposição no Teatro Municipal. Enquanto isso, nós estaremos imbuídos de criar um lastro para essa restauração, para Ilhéus, para a região”, contou a secretária em entrevista concedida à Rede Bahia.

Enquanto as obras estiverem acontecendo, as peças do acervo do artista ficarão em exibição no Teatro Municipal, localizado a poucos metros da residência em reforma, no Centro da cidade. O material inclui livros de autoria de Jorge Amado, além de esculturas e móveis que pertenciam ao autor e à família dele.

A visitação custava R$ 5, mas, enquanto as obras ficarem no Teatro Municipal, os fãs e turistas poderão ver o material gratuitamente. A visitação começa na quinta-feira, 9. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h.

Leia a nota da Prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Cultura, deu um passo importante para a valorização do legado do escritor Jorge Amado, um dos maiores expoentes da cidade e da literatura brasileira. Com o objetivo de reformar a Casa Jorge Amado, a administração pública transferiu o acervo cultural para o Teatro Municipal de Ilhéus, onde promoverá uma exposição ao público, a partir desta quinta-feira (09).

A iniciativa, que busca resgatar a memória do escritor e a cultura de Ilhéus, contou com as presenças do prefeito Valderico Junior, da secretária de Cultura, Anarleide Menezes, e do deputado estadual Pedro Tavares.

“Preservar o acervo de Jorge Amado é preservar a história de Ilhéus e a identidade do nosso povo. Vamos resgatar uma de nossas maiores riquezas: a cultura”, afirmou o prefeito.

O acervo inclui itens como máquina de escrever, máquina de costura, quadros, livros, um piano e outros objetos pessoais do escritor, que, apesar do evidente valor cultural, estavam em salas fechadas, sofrendo com a degradação do tempo. Agora, os itens receberão os cuidados necessários para sua conservação e estarão acessíveis a visitantes e população".