Concurso Realeza Momesca homenageia o legado feminino no Carnaval

O bloco também promove a inclusão de pessoas idosas em atividades culturais - Foto: Divulgação

Nos preparativos para o Carnaval de 2025, o bloco Quero Ver o Momo definiu como tema, "O Legado: Empoderamento Feminino no Carnaval" e celebra o protagonismo das mulheres negras na construção do Carnaval de matriz africana em Salvador.

O tradicional desfile acontece no domingo de folia momesca, no dia 2 de março, no Circuito Batatinha, no Centro Histórico da capital baiana, e promete um cortejo emocionante com homenagens às matriarcas da cultura baiana.

Seguindo um calendário repleto de ações socioculturais que antecedem o desfile momesco, o Quero Ver o Momo anuncia a quarta edição do Concurso Realeza Momesca da Melhor Idade. Nesta edição, a corte será composta exclusivamente por mulheres idosas, para refletir sobre a homenagem central do Carnaval 2025.

As inscrições para concorrer ao posto de Rainha, Princesa e Miss Simpatia do Bloco Quero Ver o Momo seguem abertas até o dia 24 de janeiro, através do formulário on-line.

O compromisso com a preservação das tradições culturais afro-brasileiras e a inclusão de pessoas idosas em atividades culturais norteiam as ações realizadas anualmente pelo Bloco Quero Ver o Momo, que prepara um verão cheio de folia, que conecta gerações e resgata a magia dos antigos carnavais. Acompanhe as atualizações no Instagram @queroveromomo.