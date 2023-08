Confira fotos do último dia do Bon Odori no Parque de Exposições

O Bon Odori, festival da cultura japonesa, foi realizado entre sexta-feira, 25, e domingo, 27, no Parque de Exposições de Salvador. O evento reuniu fãs e admiradores da cultura oriental, que tiveram a oportunidade de ter contato com vários elementos do país oriental.

A equipe do Portal A Tarde esteve no evento durante os três dias e mostrou tudo que rolou no evento, como os shows de Joe Hirata e Bruna Higs, além apresentações de dança japonesa, stands de artesanatos, workshops de gastronomia, lojas de plantas, e muito mais.

Confira abaixo fotos do que rolou no evento.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

