"Favela é vencer e crescer", diz Igor Kannário sobre novo DVD

A palavra “favela” deriva da abundância da planta Cnidoscolus quercifolius no sertão da Bahia durante a guerra de Canudos, mas para o ‘pássaro’ é símbolo da luta para “vencer e crescer”. Prestes a gravar o próximo DVD no dia 18 de julho no Parque de Exposições, em Salvador, o “Bem vindo a minha quebrada”, representa as favelas da capital baiana.

Em conversa com o Portal A TARDE, o cantor detalhou como será o show de gravação do DVD. Segundo ele, serão 18 faixas autorais, que perpassam pelo seu passado, presente e futuro, trazendo releituras de músicas que já são conhecidas pelo povão.



“Por isso que a gente está convidando você para vir à minha quebrada, bem vindo ao meu mundo, a minha história” Igor Kannário

De acordo com o ‘Príncipe do Gueto’ também fazem parte do projeto, promessas para o verão e carnaval, apesar de já ter afirmado que não vai mais tocar no carnaval de Salvador. “Por isso que a gente está convidando você para vir à minha quebrada, bem vindo ao meu mundo, a minha história”, diz.



No balanço do Kannário

Para a gravação, o artista trará diversas atrações com um show que promete trazer uma mistura de intervenções musicais e criar conexão com o público. Durante entrevista ao Portal A TARDE, Igor Kannário exaltou a participação do artista angolano Matias Damásio, que de acordo com o cantor, é o verdadeiro compositor de “Sem Direção”, música que estourou e toca em cada esquina de bares e restaurantes populares de Salvador.

"Um ser humano muito bom para ser amigo” Igor Kannário

“Na primeira viagem que fui para a Europa, que o conheci, e fiquei apaixonado pelo som, de lá para cá, são 10 anos de amizade, e eu disse a ele que quando gravasse meu DVD de carreira, eu iria trazê-lo, de Portugal para cá [Salvador]. Um ser humano muito bom para ser amigo”, explica o cantor.

Kannário traz também Tomate, conhecido por muitos carnavais em Salvador, “parceiro forte” e amigo de longa data do cantor, além do cantor de rap Teto. “Um moleque que conheci a pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há muitos anos”, afirma.

O piseiro João Gomes, que disse recentemente que o pagodeiro teve influência em sua musicalidade, também faz parte do show. “Um dia eu fui fã e hoje me torno ídolo também, feliz, honrado, lisonjeado, de saber que de certa forma, nessa história, a gente consegue tocar, motivar, dar aquele gatilho de alerta na vida de alguém dizendo: ‘você também pode, vamos nessa”, relata. Participam também da gravação do DVD, o cantor e compositor Marcelo Falcão.

No entanto, o artista tem em Lu Costa, cantor da banda Nossa Juventude, muito conhecida nos anos 90 em Salvador, sua inspiração desde a infância. “Foi o cara que eu vi cantar pela primeira vez e me fez querer ser quem eu sou hoje, com minha identidade, sabendo minha voz sem precisar me ver”, diz.

Grooveiro

Apesar da mistura que percorrerá seu show no Parque de Exposições, Igor Kannário se declara grooveiro. Com um ritmo acelerado que coloca o “povo pra balançar”, como diz os versos de uma de suas canções.

“Eu sou grooveiro, é meu sangue” Igor Kannário

Nas ruas da favela de Salvador foi onde se criou e assim como muitos que não tiveram as mesmas oportunidades sociais que outras pessoas, lutam pelo vontade de se superar em um país tão desigual. “Eu sou grooveiro, é meu sangue”, diz.



O cantor que quer apenas se fazer entender pelo gueto, não recua quando o assunto é enfrentar as adversidades. “Vai ter que me ver brilhando, se o olho doer, bota a lupa”.