Nala: Saiba significa do nome da filha da cantora IZA | A TARDE

A cantora IZA que anunciou a gravidez recentemente anunciou através de gravações de um chá revelação íntimo entre ela e seu companheiro, o jogador de futebol do Mirassol, Yuri Lima, que o filho da sua filha será Nala. O vídeo foi publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 14.

De origem africana, e mais comum na região da Tanzânia, país localizado na África Oriental, Nala pode significar “água do deserto”, “rainha”, “haste” e “leoa”. Não à toa, é nome de uma das personagens principais do filme Rei Leão, que teve a primeira versão lançada em 1994.

Simba e Nala são amigos na versão de 1994 | Foto: Reprodução | Disney

Na trama, Nala é a melhor amiga de Simba, personagem principal da animação. Na história, Nala se casa com Simba e aparece novamente em outros filmes e séries da franquia de forma recorrente. Na língua africana suaíli, o nome ainda carrega o significado de “mulher de sucesso”. Em Rei Leão, Nara é conhecida como uma leoa heroína.

IZA anunciou que teria uma menina pela primeira vez no programa Caldeirão com Mion que foi ao ar no sábado, 11. “O nome da minha filha é Nala”, disse a cantora em meio aos gritos da plateia. “Jura? Estou todo arrepiado”, respondeu Marcos Mion, que apresenta o programa.

Simba e Nala se casam | Foto: Divulgação | Walt Disney Stuidos

A artista disse que o nome escolhido tem relação com suas experiências de infância e o filme. “Rei Leão foi o primeiro filme que vi no cinema e me descobri uma criança musical por causa desse filme. É uma trilha sonora que me acompanha desde sempre. Sempre que Nala aparecia eu ficava muito besta. Nala significa ‘presente’ e é o presente da minha vida”, disse IZA.

“É o ciclo da vida”, continuou Mion. IZA assentiu e disse como está Yuri após o chá revelação. “Yuri está desesperado, muito feliz, apaixonado. Vai ser muito especial. No Rock in Rio 2022 eu estava com minha mãe e agora a mãe sou eu”, diz a cantora que está na line-up do festival deste ano, no palco Sunset, no dia 20 de setembro.

IZA dublou a personagem Nala, no olive action, em 2019. A cantora representou Beyoncé, que faz a dublagem na versão original.

