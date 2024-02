Orquestra formada por mulheres que tocam xequerê se apresenta no dia 2 | A TARDE

Formada por mulheres de todo o país, a Orquestra Agbelas, que é especializada em tocar xequerê, se apresentará na Festa de Iemanjá às 7h desta sexta-feira, 2, na Rua da Paciência.



A oferenda musical do grupo faz parte da programação do Festival Somente Flores para Iemanjá, iniciativa que completa 17 anos em 2024. “Nossa apresentação é um presente para Iemanjá. Construímos juntas uma Orquestra de Agbê, tambem conhecido como xequerê, na qual esse instrumento e as mulheres são as protagonistas", disse a líder e fundadora da Orquestra e da iniciativa Agbelas, Gio Paglia.

"Os temas mulheres negras e justiça climática serão as pautas principais dentro da tradicional Festa de Iemanjá desse ano, e estão totalmente alinhadas com os fundamentos e filosofia das Agbelas”, continuou Gio. As Agbelas pesquisam, praticam e ensinam ritmos, toques e a confecção do instrumento xequerê, que tem origem africana.