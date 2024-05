Show gratuito reúne Solange Almeida, Revelação e mais em Lauro | A TARDE

A Central Única das Favelas da Bahia (CUFA-BA), junto com a Favela Holding e o Grupo Resgaty, promovem nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Espaço 2 de Julho (em frente à estação de ônibus do metrô), em Lauro de Freitas, o "Show da Cufa". O evento trará apresentações de Solange Almeida, Grupo Revelação, Olodum e Filhos de Jorge.

“O Show da Cufa é mais do que um simples encontro, é a celebração da nossa identidade, dos nossos talentos, das nossas raízes. Depois das edições no Rio e em São Paulo, o evento chega à Bahia e convocamos toda a população para, através dessa festa, promover a inclusão e fortalecer os laços que nos unem como comunidade”, destaca Thiago Lima, Coordenador da CUFA Lauro de Freitas.

Para participar da festa, é preciso doar 2kg de alimentos não perecíveis em troca de 1 ingresso. As retiradas podem ser feitas no Parque Shopping Bahia (L2, em frente às Lojas Americanas) de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 22h.





Serviços 26 de abril Solange Almeida Ana Catarina Heitor Costa Devinho Novaes Toque Dez 27 de abril Batista Lima Filhos de Jorge Patrulha do Samba Grupo Revelação Psirico 28 de abril Miller Olodum Lu Costa Tayrone Thiago Aquino