Peça aborda histórias de pessoas LGBTQIAPN+ de territórios brasileiros | A TARDE

A temporada do espetáculo "Outras Fábulas Mágicas", uma produção do Coletivo das Liliths, estreia no Espaço Xisto Bahia nesta sexta-feira, 12. Inspirado em figuras reais LGBTQIAPN+ e mulheres que não receberam o devido reconhecimento público, o espetáculo, dirigido por Georgenes Isaac, busca recontar suas histórias de forma impactante.

Cinco personagens, originados nos territórios de cada artista do Coletivo, ganham vida no palco, transformando as biografias de Sandra, Donna, Manoel, Maria e Jânio em fábulas que exploram a relação entre memória, territórios e identidades.

Os ingressos estão à venda por R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), enquanto pessoas trans têm acesso gratuito, bastando consultar a lista disponível no perfil do Instagram do Coletivo: @dasliliths.ba.

O objetivo principal do espetáculo é contribuir para a desconstrução de imagens pejorativas e equivocadas criadas em torno da comunidade LGBTQIA+.

"Essas narrativas são colocadas em evidência para que essas pessoas recebam o reconhecimento que historicamente foi negado", destaca o diretor Georgenes.

"Outras Fábulas Mágicas" integra a Trilogia dos Trópicos, um projeto do Coletivo das Liliths que visa identificar e difundir a presença de pessoas dissidentes na construção da história e da identidade nacional do Brasil.

Com Xica (2017) e Tibiras (2019) como os dois primeiros espetáculos, a iniciativa completa uma década de atuação ininterrupta, fomentando o debate acerca das dissidências de gênero e sexuais por meio de espetáculos, leituras dramáticas, oficinas, palestras e atividades internas.