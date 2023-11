Após negar, marido de Ana Hickmann confirma agressão: "menti e omiti" | A TARDE

Dois dias após ser denunciado pela esposa, Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa confirmou as agressões.

Anteriormente, Alexandre havia negado as agressões. "Menti e omiti. Eu estava em uma estrada, desesperado e desnorteado. Estava perdido e falei comigo mesmo: 'meu Deus do céu. Que coisa?' Desculpa o vocabulário: 'que cagada que aconteceu", disse o marido de Ana Hickmann em entrevista ao site Spalsh.

No entanto, Alexandre negou as cabeçadas e que o comportamento era recorrente. Já a amiga e manicure de Ana Hickmann, Daniele Assis, disse ao portal “Em Off” que o comportamento de Alexandre era grosseiro e pior do que o que aparecia em vídeos. "Pense em um homem grosso. No off ele faz pior", afirmou no último domingo, 12.

Após ser veiculada a informação sobre a agressão contra Ana Hickmann, Alexandre disse ter ficado em pânico com a possibilidade de prisão e sem saber o que fazer para levar uma vida normal.

"Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro. Uma senhora de meia-idade bateu nas minhas costas e disse: 'muito bonito. Bateu na sua mulher. Um homem do seu tamanho.' Eu só queria comprar pão francês", concluiu Alexandre.

