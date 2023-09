Marcius Melhem se pronuncia sobre novas acusações de abuso psicológico

Marcius Melhem se pronunciou sobre a investigação que foi aberta pelo Ministério Público de São Paulo para apurar novas acusações de violência psicológica e perseguição contra as mulheres que trabalhavam com ele na Rede Globo e o denunciaram por assédio sexual. Ele disse que tudo não passa de uma tentativa de lhe calar e tirar seu canal no YouTube do ar.

Na plataforma, o ator já fez várias lives com participações. Melhem ainda argumenta que só abriu a página no site depois que as denunciantes concederam entrevista sobre o caso à coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles.

Dani Calabresa foi a primeira atriz a denunciar o ex-diretor de humor da Rede Globo. Depois, também fizeram denúncias Renata Ricci, Georgiana Goés, Veronica Debom, Maria Clara Gueiros e as roteiristas Luciana Fregolente e Carolina Warchavsky.

“Ninguém sofreu violência psicológica maior que eu e minhas filhas. Ao contrário das acusadoras, tive minha carreira interrompida, fui ameaçado de morte e tive que deixar por um tempo o país. Minhas filhas sofreram bullying e danos psicológicos que não vão poder superar e estão hoje em tratamento. Foram as acusadoras que levaram a denúncia a público e eu que busquei a Justiça”, disse Melhem, conforme o Metrópoles.

Além disso, o ator afirma também que a ação do Ministério Público fere seu direito legal de resposta. “Ontem fiz uma live de duas horas no YouTube sobre esse assunto, mas boa parte da imprensa segue ignorando as provas e os argumentos que apresento. Se interessam apenas quando conseguem colocar a palavra ‘acusação’ na manchete. Mesmo que a acusação seja para silenciar a verdade”.

O caso

Em março, Dani Calabresa, Renata Ricci, Georgiana Góes e Veronica Warchavsky, que acusaram Melhem por assédio sexual, e os diretores Cininha de Paula e Mauro Freitas, além dos atores Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch quebraram o silêncio e deram entrevista na reportagem “Caso Marcius Melhem: elas falam”.

Hoje, Melhem é investigado em inquérito policial aberto em 2020 pela Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro. Por causa disso, o ex-diretor processa Dani Calabresa por danos morais. A atriz denunciou Melhem, em dezembro de 2019, ao compliance da TV Globo, onde ele era o diretor do núcleo de humor.

As atrizes e suas testemunhas expuseram detalhes dos supostos assédios nas entrevistas. De acordo com elas, Melhem teria a prática de mantê-las sob seu domínio, seja pedindo que elas participassem de novelas na Globo, seja fazendo com que as atrizes e outros profissionais tivessem um permanente sentimento de dívida de gratidão com o chefe.

“Estava insustentável trabalhar em um ambiente em que eu comecei a perceber que eu era barrada dos convites; que eu não era liberada para as coisas; que eu estava trabalhando com tremedeira; que ele se aproveita das brincadeiras para brincar ereto; que ele pega de verdade; ele tenta enfiar a língua de verdade. Não é selinho, não é piada, não é brincadeira”, disse Dani Calabresa na reportagem exibida.

Georgiana Góes, Renata Ricci e Veronica Debom, que afirmam que também foram assediadas, contaram por que somente depois do relato de Dani Calabresa decidiram denunciá-lo.

“Quando saiu na imprensa a notícia sobre o assédio sofrido pela Dani, eu entendi todos os comportamentos típicos de assédio que estavam acontecendo, tudo o que eu tinha ouvido falar quando comecei na TV Globo. Eu entendi que era verdade, que eu tentei bloquear um tempo como se não fosse”, lembrou a roteirista Carolina Warchavsky.