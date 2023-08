'Medicado corretamente e passa bem', diz ex de Sidney Sampaio

Juliana Gama, ex-namorada de Sidney Sampaio, disse que o ator está “sendo medicado corretamente e passa bem”. Segundo a produtora, o ator tomou medicação para dormir sem orientação médica por causa da rotina pesada de trabalho.

“A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje”, afirmou Juliana sobre o episódio que aconteceu nesta sexta-feira, 4, quando o ator caiu do 1º andar de um hotel no Rio de Janeiro. O artista já foi diagnosticado com depressão.

"Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruínas que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado como seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares", escreveu em um post publicado no Instagram.

Queda

O ato de 43 anos caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã de sexta-feira, 4. De acordo com informações da Record TV Rio, ele, que estava alterado, quebrou a janela do banheiro e caiu do quinto até o primeiro andar, onde ficou pendurado na janela.

Segundo relatos testemunhas, o artista teria começado a danificar objetos do quarto em que estava acomodado por volta das 4h. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros às 7h e até o momento está estável, segundo boletim médico.

Sidney caiu em uma parte grande do aquecedor do hotel, o que provocou a quebra do suporte com estilhaços de vidro e telha. O incidente causou uma grande confusão no hotel.