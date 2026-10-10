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MURALISMO

Das telas para as ruas: obra de Juarez Paraíso ganha mural em Salvador

Projeto reproduz a obra "Brasilidades, na região das Sete Portas

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
A previsão é de que o painel seja concluído e entregue em breve
A previsão é de que o painel seja concluído e entregue em breve - Foto: Divulgação

O artista plástico baiano Juarez Paraíso, um dos maiores nomes do muralismo e das artes visuais brasileiras, foi homenageado pelo Projeto MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre, que completa dez anos de atuação. Em comemoração, a iniciativa reproduz a obra “Brasilidades” na fachada do Edifício Jovilo, localizado na Avenida José Joaquim Seabra, na região das Sete Portas, em Salvador.

A intervenção é realizada pelos artistas muralistas Nila Carneiro, Bado, Luan H e Rubens Chagas (Suck), responsáveis pela transposição da criação original para a fachada do edifício. A previsão é que o painel seja concluído e entregue em breve. A homenagem ganha um significado especial por acontecer no ano em que o artista completa 92 anos.

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Projeto MURAL completa dez anos

Criado em 2016 pela jornalista e produtora cultural Vanessa Vieira, o projeto tem como objetivo transformar fachadas, muros e empenas da capital baiana em grandes obras de arte pública. Ao longo de sua trajetória, já realizou mais de 65 intervenções artísticas, incluindo 26 megamurais, reunindo mais de 50 artistas.

A escolha da obra “Brasilidades” para esta homenagem representa também o reconhecimento de uma referência para a concepção do projeto e a reafirmação do seu compromisso com a valorização dos artistas baianos.

Pintor, escultor, gravador, desenhista, muralista e professor, Juarez Paraíso integra a segunda geração de artistas modernos da Bahia. Formado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ele também atuou como professor e diretor da instituição.

Na região das Sete Portas, a reprodução da obra estabelece um diálogo entre a produção artística de Juarez Paraíso e a paisagem urbana da cidade.

O projeto com Juarez integra a 4ª edição do Projeto MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre, uma realização da Trevo Produções, Fundação Gregório de Mattos (FGM), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) e Prefeitura de Salvador, na modalidade Doação, por meio do Programa Viva Cultura.

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Juarez Paraíso Muralismo sete portas

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