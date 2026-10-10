Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

CULTURA

Salvador recebe festival de tatuagem com 80 profissionais e flash tatto

Evento acontece de 9 a 11 de outubro, com tatuagens flash, competições e ingresso social por R$ 25

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Salvador Ink Fest acontece até o dia 11 de outubro
Salvador Ink Fest acontece até o dia 11 de outubro - Foto: Caique Ramos

O Salvador Ink Fest acontece até este domingo, 11, no Salvador Norte Shopping e reúne cerca de 80 tatuadores da Bahia e de outros estados na área de eventos, do Piso L3. A programação reúne tatuagens no formato flash (tatuagens rápidas), competições entre profissionais, troca de experiências, iniciativas para ampliar a participação feminina no setor e ingresso social para arrecadação de alimentos.

Durante os três dias, o público pode conhecer diferentes técnicas e estilos, como realismo, old school e blackwork. O festival ocorre das 9h às 20h30.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O festival tem um estande destinado exclusivamente aos tatuadores baianos para incentivar a participação dos profissionais do estado. Para o idealizador Bruno Calado, fomentar eventos desse porte na capital baiana contribui para fortalecer toda a cadeia criativa ligada à tatuagem.

“Salvador tem uma cena muito rica e profissionais extremamente qualificados. Criar um evento como esse é abrir espaço para encontros, conexões e novas oportunidades, além de aproximar o público da tatuagem produzida aqui. Queremos fortalecer os artistas baianos e ajudar a consolidar Salvador no circuito de grandes eventos do segmento”, afirma.

O evento também incentiva a doação de alimentos, por meio do ingresso social que custa R$ 25, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. A modalidade oferece 50% de desconto em relação ao valor do ingresso inteiro, que custa R$ 50. As entradas podem ser adquiridas pelo Sympla. Os produtos arrecadados serão destinados a instituições beneficentes de Salvador.

Leia Também:

BAHIA

Eleições 2026: Bahia amplia período de transporte gratuito no 2º turno
Eleições 2026: Bahia amplia período de transporte gratuito no 2º turno imagem

PROGRAMAÇÃO

Dia das Crianças: veja o que abre e fecha nesta segunda
Dia das Crianças: veja o que abre e fecha nesta segunda imagem

NOITE DA BELEZA NEGRA

Ilê Aiyê abre inscrições para concurso Deusa do Ébano 2027
Ilê Aiyê abre inscrições para concurso Deusa do Ébano 2027 imagem

Mulheres ganham destaque

Entre as iniciativas está a criação de um estande exclusivo para tatuadoras, com 50% de desconto na participação, com objetivo de incentivar a presença feminina.

“Queremos ver mais mulheres mostrando seu trabalho, trocando experiências e conquistando visibilidade. Esse estande foi pensado justamente para facilitar a participação delas e criar um espaço de encontro entre tatuadoras que estão começando e profissionais que já construíram sua trajetória. Foram 13 mulheres inscritas nesta primeira edição e a nossa ideia é ampliar essas vagas para os anos seguintes. O Salvador Ink Fest também precisa mostrar a força das mulheres na tatuagem”, destaca Gueu Calado, tatuadora e organizadora do evento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eventos Salvador tattoo

Relacionadas

Mais lidas