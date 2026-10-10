Salvador recebe festival de tatuagem com 80 profissionais e flash tatto

O Salvador Ink Fest acontece até este domingo, 11, no Salvador Norte Shopping e reúne cerca de 80 tatuadores da Bahia e de outros estados na área de eventos, do Piso L3. A programação reúne tatuagens no formato flash (tatuagens rápidas), competições entre profissionais, troca de experiências, iniciativas para ampliar a participação feminina no setor e ingresso social para arrecadação de alimentos.

Durante os três dias, o público pode conhecer diferentes técnicas e estilos, como realismo, old school e blackwork. O festival ocorre das 9h às 20h30.

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O festival tem um estande destinado exclusivamente aos tatuadores baianos para incentivar a participação dos profissionais do estado. Para o idealizador Bruno Calado, fomentar eventos desse porte na capital baiana contribui para fortalecer toda a cadeia criativa ligada à tatuagem.

“Salvador tem uma cena muito rica e profissionais extremamente qualificados. Criar um evento como esse é abrir espaço para encontros, conexões e novas oportunidades, além de aproximar o público da tatuagem produzida aqui. Queremos fortalecer os artistas baianos e ajudar a consolidar Salvador no circuito de grandes eventos do segmento”, afirma.

O evento também incentiva a doação de alimentos, por meio do ingresso social que custa R$ 25, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. A modalidade oferece 50% de desconto em relação ao valor do ingresso inteiro, que custa R$ 50. As entradas podem ser adquiridas pelo Sympla. Os produtos arrecadados serão destinados a instituições beneficentes de Salvador.

Mulheres ganham destaque

Entre as iniciativas está a criação de um estande exclusivo para tatuadoras, com 50% de desconto na participação, com objetivo de incentivar a presença feminina.

“Queremos ver mais mulheres mostrando seu trabalho, trocando experiências e conquistando visibilidade. Esse estande foi pensado justamente para facilitar a participação delas e criar um espaço de encontro entre tatuadoras que estão começando e profissionais que já construíram sua trajetória. Foram 13 mulheres inscritas nesta primeira edição e a nossa ideia é ampliar essas vagas para os anos seguintes. O Salvador Ink Fest também precisa mostrar a força das mulheres na tatuagem”, destaca Gueu Calado, tatuadora e organizadora do evento.