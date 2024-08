Educadora e escritora baiana lança livro infantil na FLIPELÔ

“Quer desenhar comigo?” - Foto: Divulgação

A FLIPELÔ 2024 continua até o dia 11, domingo, a maior festa literária de Salvador que acontece no Centro Histórico, com a presença de escritores que vão além da leitura.

Uma das participações confirmadas no evento para o dia 10 de agosto é da escritora Ionã Scarante, que será às 11h, no Espaço Infantil Mabel Veloso. A escritora lançará seu segundo livro infantil: “Quer desenhar comigo?” durante o encontro.

Ionã Scarante está animada com o lançamento, conta sua motivação e afirma que o desenho contribui para o desenvolvimento da criança. “O livro nasceu de experiências do cotidiano com minha filha, Maria Flor, que sempre amou desenhar. Riscava até as paredes (risos). De repente, ela disse que estava triste e que não iria mais desenhar e o motivo me surpreendeu. Minha pequena falou que ninguém elogiava seus desenhos. A falta de retorno sobre suas artes a deixava incomodada, o que despertou em mim a ideia de produzir um livro cheio de rabiscos feitos por ela e pelo meu caçula, Henrique, que logo começou a revelar também o seu lado artista”, explica a autora.

A escritora, que começou a compreender ainda melhor os seus pequenos através dos rabiscos, defende o valor do desenho como ato de expressão. “Através das gravuras, é possível perceber a evolução do desenvolvimento das crianças, como também entender o que elas pensam e sentem. Com lápis nas mãos, eles conseguem mostrar um mundo de imaginação que existe em suas cabeças", contou a escritora.

Vale ressaltar que, além do lançamento do seu livro, Scarante também realizará na Flipelô uma oficina de criação com crianças e famílias. A autora aproveita o momento e deixa o convite: “Espero contar com a presença de muitas famílias. E que essa história encontre pouso em muitas casas, salas de aula e em qualquer lugar em que a leitura possa encontrar aconchego”, concluiu.