Em Dia da Mulher Sambista, banda Sambaiana inicia ensaios de outono | A TARDE

Em comemoração ao Dia da Mulher Sambista, no dia 13 de abril, instituído no último dia 4, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a banda Sambaiana inicia uma série de ensaios de outono, com show de estreia às 21h, no Colaboraê, no Rio Vermelho.

A data foi escolhida em homenagem ao dia do nascimento de Dona Ivone Lara, cantora, compositora, instrumentista e uma das maiores vozes femininas do samba no país.

“Um reconhecimento justo, necessário, que finalmente chegou para todas nós, mulheres que fazemos samba, que vivemos do samba e para ele. Como a data escolhida foi justamente a do show de estreia, vamos fazer uma bonita e justa homenagem à Dona Ivone, que abriu caminhos para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Será emocionante”, afirma a cantora Ju Moraes.

Na banda, além de Ju, estão Grace Profeta, Lalá Evangelista, Marcinha BB, Marília Sodré e Rayra Mayara, todas cantoras e instrumentistas que vão apresentar ao público diversos clássicos da música baiana e brasileira, além de canções autorais de sucesso do grupo como “Groove Arrastado” e também algumas recém-lançadas, como “A Mais Bonita da Cidade”.