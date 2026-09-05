FESTINO 2026 reúne circo e música no Vale do Capão em novembro

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O Festival Internacional Diamantino de Circo (FESTINO) realiza sua 8ª edição de 6 a 8 de novembro de 2026, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Durante três dias, o evento reúne circo, música, formação, intercâmbio e criação artística.

Há 16 anos, o festival transforma o Vale do Capão em ponto de encontro de artistas, moradores e público, aproximando diferentes experiências e linguagens do circo. A iniciativa também conecta o território a uma rede de artistas e projetos do circo brasileiro e internacional.

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A programação completa e os nomes dos artistas participantes serão divulgados progressivamente pelos canais oficiais do festival.

Festival será realizado sem patrocínio garantido

A edição de 2026 será marcada por uma decisão coletiva de manter o FESTINO em realização mesmo sem patrocínio garantido. Para isso, o evento será sustentado por um modelo de autogestão cultural, com colaboração entre artistas, produtores, parceiros e comunidade.

A mobilização também conta com a rede construída pelo festival ao longo de sua trajetória. A proposta busca viabilizar a realização do encontro a partir da cooperação entre os diferentes agentes envolvidos em sua organização.

Para o FESTINO, a realização da edição deste ano também representa uma forma de reafirmar a capacidade da cultura de criar alternativas, fortalecer vínculos e promover encontros diante da escassez de recursos.

Circo ganha espaço em diálogo com o território

Ao longo de sua história, o festival contribuiu para a circulação de artistas, saberes e experiências na Chapada Diamantina, aproximando a população local de diferentes manifestações do circo.

O encontro também cria espaços de convivência entre artistas de diferentes origens e promove experiências de intercâmbio cultural fora dos grandes centros urbanos.

A relação com o território é parte da identidade do FESTINO. O festival acontece em um local marcado pela vida comunitária, pelas artes e por experiências coletivas de criação e organização, incorporando essas características à forma como o evento é construído.